Un nou tip de fire chirurgicale va elibera medicamente antiinflamatoare la locul rănii timp de săptămâni

O echipă de cercetători americani de la Universitatea Ouachita Baptist din Arkansas lucrează la dezvoltarea unor fire chirurgicale care eliberează medicamente antiinflamatoare direct în locul tăieturilor profunde, cu scopul de a reduce inflamația și a accelera vindecarea, informează MedicalXpress.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
În prezent, pacienții care necesită cusături primesc, de regulă, antiinflamatoare orale, precum ibuprofenul, care ameliorează durerea, dar nu acționează direct asupra plăgii. Aceasta poate duce la inflamație locală, poate întârzia vindecarea și poate cresște riscul de cicatrici sau complicații postoperatorii.
„Dacă există inflamație la locul cusăturii, vasele de sânge se pot închide, iar suturile pot ceda, ceea ce va provoca cicatrici, infecții sau chiar necroză tisulară”, explică Mieya Kirby, studentă implicată în proiect, inspirată de experiența mamei sale, care a trecut printr-o operație de reconstrucție mamară.
Nanofibre care eliberează medicamente gradual
Echipa folosește nanofibre delicate obținute printr-un câmp electric de înaltă tensiune, care pot fi transformate în fire solubile încărcate cu antiinflamatoare. Spre deosebire de metodele clasice, unde medicamentele se desprind rapid, polimerii nou dezvoltați eliberează substanțele treptat, pe parcursul a mai multor săptămâni, exact când corpul are nevoie de ele pentru a forma colagen și a repara țesuturile.
„Colagenul nou se depune între a doua și a patra săptămână după operație, așa că avem nevoie de o eliberare lentă, nu imediată a medicamentului”, explică Kirby.
Avantaje pentru pacienți și chirurgi
Noile fire ar putea elimina necesitatea administrării orale de antiinflamatoare și ar putea reduce inflamația și cicatricile, fapt care va crește succesul procedurilor delicate, precum anastomozele vaselor de sânge.
Echipa lucrează la adaptarea nanofibrelor într-un fir suficient de rezistent și flexibil pentru uz chirurgical și testează diverse combinații de polimeri pentru a ajusta viteza de eliberare a medicamentelor. De asemenea, se explorează integrarea unor polimeri antibacterieni, pentru a preveni infecțiile și pentru a stimula refacerea colagenului.
„Obiectivul nostru este să transformăm firele chirurgicale dintr-un simplu suport mecanic într-un instrument activ de vindecare”, a declarat Sharon K. Hamilton, chimist și coordonator al proiectului.
Acest articol face parte din seria editorială MedTech by MedLife, un demers dedicat inovației și tehnologiilor care transformă medicina — de la inteligență artificială și aparatură medicală robotică sau imagistică avansată la cercetare în genomică și digitalizarea serviciilor de sănătate.
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, investește constant în tehnologii avansate de diagnostic și tratament, integrând în fluxurile de lucru soluții bazate pe AI, chirurgie robotică, analize genetice, automatizare sau drone pentru transportul probelor de laborator. Prin adoptarea rapidă a inovațiilor, MedLife contribuie la dezvoltarea unui ecosistem modern, centrat pe pacient, în care prevenția și precizia sunt susținute de date și tehnologie.
Obiectivul acestui proiect este de a explora modul în care inovația redefinește practica medicală și experiența pacientului, într-o lume în care medicina devine din ce în ce mai personalizată, predictivă și digitală. Mai multe informații despre inițiativele și tehnologiile MedLife sunt disponibile pe site-ul www.medlife.ro.