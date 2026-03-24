Un nou tip de fire chirurgicale va elibera medicamente antiinflamatoare la locul rănii timp de săptămâni

O echipă de cercetători americani de la Universitatea Ouachita Baptist din Arkansas lucrează la dezvoltarea unor fire chirurgicale care eliberează medicamente antiinflamatoare direct în locul tăieturilor profunde, cu scopul de a reduce inflamația și a accelera vindecarea, informează MedicalXpress.

În prezent, pacienții care necesită cusături primesc, de regulă, antiinflamatoare orale, precum ibuprofenul, care ameliorează durerea, dar nu acționează direct asupra plăgii. Aceasta poate duce la inflamație locală, poate întârzia vindecarea și poate cresște riscul de cicatrici sau complicații postoperatorii.

„Dacă există inflamație la locul cusăturii, vasele de sânge se pot închide, iar suturile pot ceda, ceea ce va provoca cicatrici, infecții sau chiar necroză tisulară”, explică Mieya Kirby, studentă implicată în proiect, inspirată de experiența mamei sale, care a trecut printr-o operație de reconstrucție mamară.

Nanofibre care eliberează medicamente gradual

Echipa folosește nanofibre delicate obținute printr-un câmp electric de înaltă tensiune, care pot fi transformate în fire solubile încărcate cu antiinflamatoare. Spre deosebire de metodele clasice, unde medicamentele se desprind rapid, polimerii nou dezvoltați eliberează substanțele treptat, pe parcursul a mai multor săptămâni, exact când corpul are nevoie de ele pentru a forma colagen și a repara țesuturile.

„Colagenul nou se depune între a doua și a patra săptămână după operație, așa că avem nevoie de o eliberare lentă, nu imediată a medicamentului”, explică Kirby.

Avantaje pentru pacienți și chirurgi

Noile fire ar putea elimina necesitatea administrării orale de antiinflamatoare și ar putea reduce inflamația și cicatricile, fapt care va crește succesul procedurilor delicate, precum anastomozele vaselor de sânge.

Echipa lucrează la adaptarea nanofibrelor într-un fir suficient de rezistent și flexibil pentru uz chirurgical și testează diverse combinații de polimeri pentru a ajusta viteza de eliberare a medicamentelor. De asemenea, se explorează integrarea unor polimeri antibacterieni, pentru a preveni infecțiile și pentru a stimula refacerea colagenului.

„Obiectivul nostru este să transformăm firele chirurgicale dintr-un simplu suport mecanic într-un instrument activ de vindecare”, a declarat Sharon K. Hamilton, chimist și coordonator al proiectului.

George Radu George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.