Permis de conducere obligatoriu, pregătit pentru cei care folosesc trotinete și biciclete electrice fără a avea permis pentru alte categorii de vehicule – proiect de lege

Utilizatorii de trotinete și biciclete electrice ar putea fi obligați să dețină un permis de conducere similar cu cel pentru mopede (categoria AM), dacă nu au deja un permis auto pentru alte categorii de vehicule, potrivit unui nou proiect de lege, transmite Profit.ro.

Inițiativa vine ca urmare a faptului că, în prezent, aceste vehicule pot fi conduse de la vârsta de 14 ani fără a fi necesar un test de cunoaștere a legislației rutiere, iar ele nu sunt înregistrate sau înmatriculate. Un argument major al inițiatorilor este creșterea numărului de accidente grave. De exemplu, în primele 8 luni ale anului curent, au fost înregistrate două decese, iar 32 de persoane au fost grav rănite în accidente cu aceste vehicule.

Proiectul propune introducerea unei noi categorii de permis, AM1, special pentru trotinete și biciclete electrice. Acesta ar putea fi obținut de la 14 ani în urma unui examen care va consta într-o probă teoretică și o probă practică de verificare a aptitudinilor. Proba practică pentru categoriile AM1 și AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.

Permisul astfel obținut ar urma să fie valabil timp de 10 ani. De menționat că un permis de conducere pentru orice altă categorie auto va fi valabil și pentru categoria AM1.

Pe lângă permis, proiectul scoate în evidență și o altă problemă crucială: lipsa unei asigurări obligatorii pentru conducătorii acestor vehicule. Acest lucru creează, potrivit proiectului, „o incertitudine asupra recuperării de către victime a pagubelor materiale și morale”. Acest aspect va trebui reglementat separat, conform unei obligații existente la nivelul statelor UE din 2021.