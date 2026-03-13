România cumpără 16 locomotive electrice și 20 de trenuri interregionale / Finanțare de 317 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare

Redacția TechRider
13 martie 2026
Tren autonom produs de compania Alstom
Sursa foto: Alstom
România va achiziționa 16 locomotive electrice și 20 de rame electrice interregionale, după ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut o finanțare de 317 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Prima tranșă aprobată pentru lansarea proiectelor este de 150 de milioane de euro.

Finanțarea a fost obținută în cadrul primei sesiuni din 2026 a acestui instrument european și vizează o serie de investiții menite să accelereze modernizarea și decarbonizarea transportului din România, potrivit Mediafax.

Investiții în trenuri electrice și mobilitate cu emisii reduse

O parte importantă din bani va merge către sistemul feroviar. Planul Ministerului Transporturilor include achiziția a 16 locomotive electrice moderne, considerate esențiale pentru creșterea eficienței energetice și a capacității transportului pe calea ferată.

În paralel, alte 20 de rame electrice interregionale ar urma să fie introduse în circulație pentru a îmbunătăți legăturile dintre marile orașe ale țării și pentru a crește calitatea serviciilor oferite pasagerilor.

Proiectele finanțate nu se limitează însă doar la transportul feroviar. Pachetul de investiții include și implementarea schemei e-Drive, un program prin care autoritățile vor să accelereze tranziția către vehicule rutiere cu emisii zero.

Tot din aceste fonduri ar urma să fie modernizată și flota strategică a instituțiilor publice, iar infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice va fi extinsă.

Premieră: finanțare integrală pentru material rulant

Potrivit Ministerului Transporturilor, proiectele aprobate marchează și o premieră pentru România. Pentru prima dată, finanțarea europeană acoperă integral materialul rulant achiziționat, inclusiv TVA-ul aferent.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, spune că investițiile sunt aliniate obiectivelor europene privind reducerea emisiilor și modernizarea sistemelor de transport.

Aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul”, a declarat Șerban.

Oficialul a subliniat că ministerul intenționează să continue utilizarea fondurilor europene pentru proiecte majore de infrastructură.

Continuăm să valorificăm instrumentele financiare europene pentru a accelera investițiile strategice și pentru a oferi un transport mai bun, mai rapid și mai curat pentru cetățeni”, a mai spus ministrul Transporturilor.

