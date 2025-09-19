Uber va lansa serviciul său de curierat la finalul lunii septembrie / Planurile de viitor implică și mașini autonome în România

Platforma de ride sharing Uber va lansa la sfârșitul lunii septembrie serviciul său de curierat, iar, în viitor, am putea vedea robotaxi-uri pe străzile României. Declarația a fost făcută de Raymund Li, Regional General Manager pentru Europa Centrală și de Sud-Est a Uber, potrivit Economica.net.

Planurile de viitor ale Uber includ și vehicule autonome

Directorul regional a spus că planurile Uber pentru România includ și mașinile autonome, sperând că „într-o zi (le) vom vedea cu toții (…) pe străzile României”. Acesta a adăugat că planurile companiei Uber sunt de a deveni „cea mai bună platformă pentru furnizorii de tehnologie pentru vehicule autonome de top la nivel mondial”.

„Considerăm că amploarea și rețeaua Uber sunt unice pentru a reuni atât mașinile fără șofer, cât și mașinile conduse de oameni pe o singură platformă”, a declarat Raymund Li, Regional General Manager pentru Europa Centrală și de Sud-Est a Uber.

Oficialul Uber a explicat că, deși vehiculele autonome „reprezintă într-adevăr o tehnologie foarte puternică”, realitatea este că, în prezent, ele nu sunt utilizate sau nu pot funcționa încă în toate situațiile. De aceea, aceste mașini pot fi introduse doar în anumite locuri și în anumite condiții, dând exemplu o zi însorită din București.

Cum va funcționa serviciul Uber de mașini autonome

Compania a introdus deja servicul de mașini autonome în multe orașe din SUA și Thailanda, și a anunțat că primele țări din Europa care vor dispune de mașini fără șofer sunt Marea Britanie și Germania. Li a explicat că rețeaua hibridă imaginată de Uber, formată din mașini atât cu șofer, cât și autonome, va opera la început rute mai puțin complexe și mai ușor de gestionat.

Potrivit lui Li, vehiculele autonome sunt mult mai sigure decât vehiculele conduse de oameni, deoarece nu există riscul de eroare umană și accidente. Managerul regional a mai amintit că, în România, Uber deservește peste 4,6 milioane de pasageri pe platforma pe care îi pune în legătură cu mii de șoferi parteneri autorizați din peste 30 de orașe din România, precum București, Constanța, Tulcea, Reșița sau Slobozia.