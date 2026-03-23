La granița dintre tehnologie, mobilitate urbană și inteligență artificială, will.i.am – cunoscut publicului larg ca membru al trupei Black Eyed Peas – încearcă să redefinească modul în care ar putea arăta deplasările zilnice în oraș. Iar pariul său unul îndrăzneț.

Prezentat în Silicon Valley, la conferința anuală pentru dezvoltatori organizată de Nvidia, proiectul Trinity propune un concept care merge dincolo de simpla mobilitate: un vehicul electric cu trei roți, gândit ca o extensie a muncii și creativității utilizatorului.

Artistul devenit antreprenor tech descrie produsul simplu, dar sugestiv: „creier pe roți”.

Un vehicul mic, dar cu ambiții mari

Trinity este un autociclu electric pentru un singur pasager, conceput special pentru mediul urban. Compact, rapid și echipat cu o suită complexă de senzori, modelul vizează navetiștii care se deplasează zilnic prin orașe aglomerate.

Performanțele sunt, cel puțin pe hârtie, spectaculoase pentru această categorie: accelerație de la 0 la 60 mph (96 km/h) în mai puțin de două secunde.

Vehiculul este gândit pentru navetiștii care circulă singuri, iar accelerația de la 0 la 60 mph (96 km/h) este sub două secunde. Nu are sens să ajungă la 120 mph (193 km/h) – cine merge cu astfel de viteze pe străzile din oraș? Important este să poți accelera rapid în trafic, de la 0 la 60 mph (96 km/h)”, a explicat will.i.am.

AI-ul, adevăratul „motor” al proiectului

Dincolo de design sau performanțe, miza reală este însă integrarea inteligenței artificiale. Vehiculul este echipat cu un agent AI care funcționează ca un asistent virtual, capabil să interacționeze constant cu utilizatorul și cu mediul din jur, potrivit Euronews.

Sistemul se bazează pe camere 360 de grade și pe o infrastructură hardware susținută de procesoare grafice Nvidia. AI-ul poate identifica mașini, biciclete, pietoni, semafoare sau indicatoare rutiere și folosește aceste informații pentru a oferi alerte și pentru a optimiza traseele.

Dar rolul său nu se oprește aici.

„Când un om are propriul său agent, o companie are un super-angajat”, spune will.i.am, sugerând că timpul petrecut în trafic poate deveni productiv.

Naveta devine spațiu de lucru

Conceptul Trinity merge pe ideea că deplasarea zilnică nu trebuie să fie timp pierdut. Dimpotrivă.

Șoferii pot analiza documente, genera idei sau gestiona sarcini direct din vehicul, prin interacțiune vocală cu AI-ul.

„De exemplu, sunt acasă și merg spre serviciu, iar cineva îmi trimite un PDF sau un draft. Îl pot încărca în bord și pot avea o conversație cu vehiculul despre acel document”, explică artistul.

În viziunea sa, mașina devine parte din infrastructura de lucru personală.

„Vehiculul care te duce la muncă devine parte din setul tău de instrumente; și lucrează în parcare în timp ce tu lucrezi”, adaugă el, descriind Trinity drept „brains on wheels”.

Nu este o mașină autonomă

În ciuda nivelului ridicat de tehnologie, Trinity nu este un vehicul autonom. Controlul rămâne integral la șofer.

„Omul conduce această mașină. Nu este autonomă încă. Sistemul de infotainment este ceea ce încercăm să reinventăm”, subliniază will.i.am.

Cu alte cuvinte, accentul nu este pus pe eliminarea șoferului, ci pe redefinirea experienței din interiorul vehiculului.

Producție limitată și un preț țintă sub 30.000 de dolari

Startup-ul Trinity vizează un preț de pornire sub 30.000 de dolari (aproximativ 26.000 de euro), o poziționare care sugerează ambiția de a face tehnologia accesibilă, nu exclusivistă.

Prima serie va include 500 de unități, iar livrările ar urma să înceapă în august anul viitor.

Producția este planificată în Los Angeles, într-o facilitate care va avea și un rol educațional – un hub dedicat dezvoltării roboticii și sistemelor AI de tip agent.

Un proiect născut din ambiție… și puțină naivitate

Pentru will.i.am, tranziția de la muzică la tehnologie nu este întâmplătoare. El vede în acest proiect o extensie naturală a creativității.

„Sunt un creator artistic datorită tehnologiei”, spune el.

Iar colaborarea cu ingineri și dezvoltatori este, în opinia sa, un nivel superior de creație: „Este grozav să creezi alături de echipe muzicale, dar să intri într-un alt domeniu și să fii extrem de creativ alături de dezvoltatori full-stack, ingineri electroniști, ingineri mecanici și creatori de lumi — acesta este nivelul suprem al creativității.”

În final, recunoaște că proiectul a fost posibil și datorită unei doze de inconștiență:

„Am fost ambițios, îndrăzneț și puțin naiv. Este o combinație bună, pentru că dacă nu ai acea doză de naivitate și totul este privit sceptic, probabil nu ți-ai asuma riscuri nebunești.”

Dacă direcția va prinde sau nu la public rămâne de văzut. Cert este că ideea de „micromobilitate cu AI” începe să capete contur – iar Trinity ar putea fi unul dintre primele experimente reale în această zonă.