REVIEW Huawei Pura 80 Ultra: Nu e doar o cameră extraordinară cu un telefon încorporat

Pro Sistem de camere excepțional

Design premium și ergonomic

Ecran LTPO OLED de înaltă calitate

Baterie și încărcare performante Contra Performanță inferioară a procesorului

Inlude bloatware și are o interfață limitată

Personalizare vizuală limitată

Camerele de pe smartphone-uri au înregistrat un avans extraordinar în ultimii ani, iar competiția pentru primele locuri din clasamentul DXOMARK este acerbă. Huawei a reușit să intre direct pe prima poziție cu modelul său Huawei Pura 80 Ultra, un smartphone care se remarcă prin sistemul său excepțional de camere. Este dotat cu o cameră telefoto cu teleobiectiv comutabil, cu zoom optic de 3,7x și 9,4x, alături de o cameră foto Ultra Lighting HDR cu senzor de 1 inch.

Însă acest model nu este doar o cameră care se întâmplă să aibă și funcții de telefon, ci un smartphone care se remarcă și la alte capitole. Modelul dispune de un ecran LTPO OLED uimitor, cu diagonala de 6,8 inch, și de o baterie de 5.170 mAh cu încărcare rapidă prin cablu de 100 W și wireless de 80 W.

Design

Huawei Pura 80 Ultra impresionează printr-un design rafinat. Pe spate, cele trei camere sunt integrate într-un modul triunghiular inedit, încadrat de linii fine, iar peste ele sunt aplicate inele metalice aurii — o semnătură vizuală distinctivă a seriei Pura 80.

Carcasa combină sticlă protejată cu Kunlun Glass de generația a doua și structură din aluminiu, conferind soliditate și stil. Disponibil în variantele Prestige Gold și Golden Black, finisajul ansamblului camerei prezintă o textură „glazed” ce captează și reflectă lumina într-un mod dinamic, alternând între efecte mate și lucioase în funcție de unghiul de privire. Tot pe ansamblul camerei găsim și textul XMAGE — numele propriei platforme de imagistică a Huawei, adică ecosistemul foto-video dezvoltat intern.

Cu dimensiunile de 163 × 76,1 × 8,3 mm și o greutate de circa 233 g, Huawei Pura 80 Ultra dă senzația de produs premium, care, deși are un design robust, menține un echilibru ergonomic adecvat.

Apreciez faptul că acest model are, spre deosebire de majoritatea competitorilor săi, care vin cu margini în unghiuri drepte, marginile rotunjite, ceea ce îl face mult mai confortabil de ținut în mână.

Atrage atenția butonul de On/Off, care, pe lângă oprirea și pornirea telefonului, încorporează un senzor de amprentă și poate fi folosit pentru controlarea de diverse funcții bazate pe inteligență artificială, dar și pentru alte comenzi.

Telefonul este certificat IP68/IP69, fiind protejat contra apei, a prafului și chiar a jeturilor sub presiune.

Display

Huawei Pura 80 Ultra este echipat cu un ecran generos de 6,8″, tip LTPO OLED, cu raport 20:9 și rezoluție înaltă de 2.848 × 1.276 pixeli (densitate 459 ppi), capabil să afișeze peste un miliard de culori.

Rata de refresh este adaptivă între 1 și 120 Hz, completată de o frecvență de dimming PWM de 1440 Hz și o rată de eșantionare tactilă de 300 Hz pentru interacțiuni rapide. Display-ul atinge un nivel maxim de luminozitate de până la 3000 nits, pentru o vizibilitate excelentă în condiții de lumină puternică. Ecranul este protejat cu Kunlun Glass (a doua generație), o sticlă concepută pentru o protecție robustă împotriva căzăturilor și zgârieturilor.

Acest ecran excelent, a cărui utilizare zilnică este o plăcere, este un alt punct forte al dispozitivului.

Performanță și software

Huawei Pura 80 Ultra vine cu un chipset Kirin 9020 (7 nm), 16 GB memorie RAM și, în versiunea testată de noi, o capacitate de stocare internă de 512 GB. Deși nu are un procesor la fel de performant precum rivalele sale de pe piață, care folosesc un procesor de 3 nm, telefonul se mișcă foarte bine, datorită optimizărilor software. Poate rula aplicații și jocuri solicitante fără să se împotmolească.

Varianta globală a telefonului utilizează EMUI 15. Software-ul oferă o interfață fluidă, multitasking eficient și modul split-screen, susținute de 16 GB RAM pentru un răspuns imediat.

EMUI 15 introduce noi teme interactive pentru ecranul de blocare, cum ar fi „Emoji Crush”, care permite utilizatorilor să schimbe expresiile emoji-urilor prin agitarea telefonului. Interesante sunt de asemenea Symbol Stickers, emoticoane personalizate generate din caractere și simboluri grafice. Ele permit combinarea elementelor vizuale cu text, oferind utilizatorilor posibilitatea de a crea stickere expresive și unice pentru conversații.

Deși funcțiile AI complete sunt, în general, rezervate pentru HarmonyOS (sistemul de operare Huawei pentru China), EMUI 15 adaugă câteva instrumente inteligente. Un exemplu este AI Messaging, care poate ascunde automat notificările de mesaje de pe ecran atunci când detectează că o altă persoană se uită la telefon. O altă funcție, AI Calls, previne scurgerile de sunet în timpul apelurilor. De asemenea, Pura 80 Ultra oferă anulare AI a zgomotului în timpul convorbirilor telefonice, pentru apeluri mai clare.

Personalizarea vizuală este limitată, iar primul lucru care mi-a atras atenția este că EMUI nu are un sertar de aplicații. Astfel, ești nevoit să ai toate aplicațiile afișate pe ecrane, așa cum era la iOS cu mult timp în urmă. Aceste probleme pot fi remediate de către utilizatorii care doresc prin instalarea unui lancher alternativ din App Gallery.

Aplicațiile preinstalate includ propria suită Huawei și AppGallery, fără Google Services. Utilizatorii pot apela la terți (MicroG, GBox) pentru a instala aplicații Google, dar cu funcționalități restrânse.

Telefonul vine și cu o cantitate destul de mare de bloatware, adică aplicații terțe preinstalate sau sugestii de aplicații (care au doar iconița pe ecran, dar nu sunt încă descărcate). Exemple sunt Snapchat, Alibaba.com, Temu, Shein, Revolut, Kaufland sau Edenred. Din fericire, toate acestea pot fi eliminate din sistem.

Atrage atenția faptul că telefonul poate fi controlat prin diverse gesturi aeriene, fără a atinge ecranul. Aceasta include derularea paginilor, capturarea de ecrane, răspunsul la apeluri și controlul redării audio/video. De exemplu, poți glisa pentru a derula pagini sau strânge pumnul pentru a face o captură de ecran.

Camere

Huawei Pura 80 Ultra dispune de un sistem avansat de camere, construit în jurul unui senzor principal impresionant de 1 inch (cu filtru de culoare RYYB – Red, Yellow, Yellow, Blue), de 50 MP, cu diafragmă variabilă f/1.6–4.0, dotat cu stabilizare optică (OIS) și capabil de o gamă dinamică de până la 16-EV. Valoarea de expunere (EV) reprezintă capacitatea unui senzor de imagine de a capta o gamă extrem de largă de luminozitate, de la cele mai întunecate umbre până la cele mai luminoase zone, într-o singură imagine. Fiecare EV este o „treaptă de lumină” și corespunde unei dublări a cantității de lumină. Senzorul RYYB este preferat deoarece poate capta cu până la 40% mai multă lumină decât un senzor RGB convențional.

Modulul telefoto utilizează o soluție inovatoare: două lentile periscopice (echivalente 83 mm cu zoom optic 3,7× și 212 mm cu zoom optic 9,4×), care partajează același senzor de 1/1,28 inch și comută între ele printr-o prismă mobilă. Rezoluțiile sunt de 50 MP pentru zoom-ul mediu și 12,5 MP pentru cel lung, datorită decupării sau a binning-ului pixelilor.

Completând configurația, există o cameră ultrawide de 40 MP (f/2.2) cu autofocus și un senzor multispectral de 1,5 MP dedicat calibrării culorilor.

Camera frontală este de 13 MP (f/2.0) cu autofocus, capabilă de filmare 4K.

În ansamblu, acest sistem este completat de o serie de funcții software avansate, precum compoziție asistată de AI, stabilizare și procesare video în timp real. De exemplu, senzorul Ultra Chroma optimizează fiecare obiectiv/subiect fotografiat pentru redarea fidelă și precisă a culorilor. Totodată, pentru fotografii foarte clare în mișcare funcția Smart Capture înregistrează automat 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului.

Noul smartphone Huawei Pura 80 Ultra a obținut un scor general de 175 de puncte la testele DXOMARK, o autoritate recunoscută în imagistică, situându-se pe primul loc în topul mondial. Rezultatele sistemului de camere sunt excelente, cu culori vii, detalii clare în diverse condiții de iluminare, după cum puteți vedea mai jos.

Iată o serie de imagini făcute în diverse scenarii cu Huawei Pura 80 Ultra:

Baterie

Huawei Pura 70 Ultra dispune de o baterie Li-Po de 5.170 mAh. Aceasta asigură lejer o autonomie de o zi întreagă în scenariul meu de utilizare: citesc multe știri, stau câteva ore pe Reddit, BlueSky și WhatsApp, ascult câteva zeci de minute podcasturi cu ecranul stins, câteva melodii și câteva clipuri pe YouTube. Cred că mulți utilizatori mai „light” pot folosi telefonul chiar și o zi și jumătate.

În ceea ce privește încărcarea, Pura 80 Ultra acceptă încărcare rapidă de 100 W prin cablu și 80 W wireless, permițând o încărcare completă în mai puțin de o oră.

Prețuri și disponibilitate

Începând din 26 august, ambele modele Pura 80 sunt disponibile în HUAWEI Store Romania – HUAHuawei WEI Pura 80 Pro la prețul de 5.999 lei, iar Huawei Pura 80 Ultra, la prețul de 7.999 lei.

Pentru achizițiile din magazinul online oficial în timpul perioadei promoționale, aflată în desfășurare până la 30 septembrie 2025, clienții vor primi un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile (pentru achiziții viitoare), un încărcător de 100W, 10x puncte în Huawei Store și serviciul Huawei Care+.

Alături de telefon, utilizatorii pot achiziționa și un Huawei Watch 5, de asemenea, la un preț promoțional de 1.649 lei, sau căștile Huawei FreeBuds Pro 4, la prețul promoțional de 749 lei.

Huawei oferă coduri speciale de discount pentru cititorii TechRider:

Cod discount HW Store Pura 80 Ultra Cod discount HW Store Pura 80 Pro ATECHRIDER2000 ATECHRIDER1500

Reducerile sunt în valoare de 2.000 ( Pura 80 Ultra), respectiv 1.500 de lei (Pura 90 Pro) și se aplică direct în prețul de pe Huawei Store. În urma aplicării, modelul Ultra va costa 5.999 lei, iar Pro – 4.499 lei. Atenție, acestea nu se cumulează cu cardul cadou de 1.000 de lei din oferta standard!

Concluzie

Huawei Pura 80 Ultra se conturează drept unul dintre cele mai avansate smartphone-uri ale momentului, impresionând în special prin sistemul său fotografic de top, confirmat de poziția fruntașă în clasamentul DXOMARK. Camera principală de 1 inch, alături de soluția telefoto inovatoare și ultrawide-ul performant, oferă imagini detaliate și culori vibrante, indiferent de condițiile de iluminare.

La acestea se adaugă un display LTPO OLED spectaculos, luminos și fluid, precum și o baterie generoasă de 5.170 mAh, cu încărcare rapidă atât prin cablu, cât și wireless. Designul rafinat, cu finisaje premium și certificarea IP68/IP69, consolidează poziția sa de smartphone premium.

Totuși, există și aspecte mai puțin reușite: procesorul Kirin 9020, deși optimizat, rămâne mai slab decât rivalii pe 3 nm, iar opțiunile de personalizare limitate pentru interfață, prezența bloatware-ului și lipsa suportului oficial pentru aplicațiile Google pot afecta experiența de utilizare.

Huawei Pura 80 Ultra primește nota 4,5/5 din partea TechRider.ro.