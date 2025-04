REVIEW Laptopul ASUS Zenbook A14, cu procesor Snapdragon Elite X: Echilibrul perfect între design, greutate, performanță și autonomie / Este un rival capabil să detroneze MacBook Air?

Piața laptopurilor ultraportabile cunoaște o cerere constantă pentru dispozitive care îmbină greutatea redusă cu performanța ridicată, iar seria ASUS Zenbook s-a poziționat istoric ca un jucător important în acest segment.

Noul ASUS Zenbook A14 (UX3407), în varianta echipată cu procesorul Snapdragon X Elite, reprezintă o evoluție semnificativă față de predecesorul său și marchează o intrare importantă a procesoarelor ARM de înaltă performanță în ecosistemul laptopurilor cu Windows. Acest model de laptop, „Copilot+ PC”, după cum a încercat ASUS să sublinieze, vine cu o integrare profundă a funcțiilor AI în experiența utilizatorului.

La prima impresie, Zenbook A14 este remarcabil de ușor, cu un desing elegant, construit din materiale quality, dar și cu o autonomie a bateriei pe măsură, ceea ce reprezintă elemente cheie pentru segmentul de laptopuri ultraportabile. Orientarea spre caracteristicile de inteligență artificială nu este întâmplătoare și reflectă o tendință majoră pe piața dispozitivelor de orice fel, unde integrarea AI devine un factor din ce în ce mai important (sau poate o scuză pentru lipsa de îmbunătățiri hardware? Aici nu este cazul.). ASUS pare să se urce, la rândul său, pe acest val AI și să ofere utilizatorilor soluții pentru a îndeplini diverse task-uri mai rapid și mai ușor. Dar întrebarea care stă pe buzele tuturor este: Oare a reușit gigantul tech taiwanez să producă un laptop suficient de vrednic pentru a se poziționa pe piață drept rivalul de temut al MacBook Air-ului de la Apple?

Design și Construcție

Pe lângă greutatea de numai 980 de grame, ceea ce îl face cu aproximativ 300 de grame mai ușor decât un rivalul său direct, MacBook Air de 13 inch, un alt capitol la care ASUS a reușit să aducă este calitatea construcției. Alegerea de a utiliza “Ceraluminium” – așa cum îl denumește compania – o combinație de aluminiu și ceramică, face ca laptopul să fie mai ușor și mai rezistent decât materialele tradiționale. De asemenea, oferă un feeling premium și un material rezistent la zgârieturi și amprente.

Din punct de vedere estetic, laptopul adoptă un design minimalist și elegant, cu finisaj mat și este disponibil în culori precum Iceland Gray și Zabriskie Beige.

ASUS a știut exact cum să arate cine este competiția pentru acest laptop, multe persoane comparând design-ul său cu cel al MacBook Air. O atenție la detalii care merită scoasă în evidență: Laptopul se deschide cu ușurință folosind o singură mână, indiferent pe ce suprafață este așezat, ceea ce îi oferă un avantaj puternic pe segmentul de dispozitive premium.

Senzația smooth de a deschide laptopul cu vârful unui singur deget este pur și simplu satisfăcătoare și sunt convins că nu există persoane care ar putea comenta ceva negativ în legătură cu acest aspect. În schimb, în privința unghiului de deschidere a capacului, unii fani ASUS obișnuiți să îl poată împinge cu ușurință până la 180 de grade ar putea fi dezamăgiți. La prima deschidere, am rămas, la rândul meu, surprins când balamaua s-a blocat brusc la aproximativ trei sferturi din distanța până la suprafața biroului.

Greutatea, însă, este poate punctul central al designului și contribuie semnificativ la portabilitatea dispozitivului. Materialul joacă și el un rol crucial pentru a atinge un echilibru între greutate și rigiditate, o problemă frecventă la laptopurile ultraportabile.

Șasiul se remarca prin profilul său subțire, de numai 1,34 cm și dimensiunile compacte (31.07 x 21.39), factori esențiali pentru portabilitate. robust și stabil, iar cursa tastelor este plăcută, deși materialul din care sunt construite putea fi un pic mai moale, cu ușoare denivelări pe forma degetelor. Tastatura are o cursă a tastelor de 1.3mm, oferind un feedback tactil satisfăcător. Dispunerea tastelor este standard, cu excepția rândului de taste superioare și a tastelor pentru săgeți, care sunt dreptunghiulare (și foarte mici, pentru utilizatorii cu mâini mari). Iluminarea tastelor este bine implementată, cu posibilitate de ajustare a intensității. Materialul din care sunt construite tastele este puțin alunecos, totuși, ASUS ar fi putut folosi un material un pic mai moale, cu ușoare denivelări pe forma degetelor.

Touchpad-ul are dimensiuni generoase și o suprafață din sticlă, ceea ce oferă o experiență de utilizare fluidă și precisă. Suportă gesturi multiple, iar integrarea comenzilor de volum și luminozitate direct pe marginea sa reprezintă, iarăși, un plus.

Mai mult, laptopul este confortabil de utilizat pentru perioade lungi de timp, mulțumită marginilor rotunjite care nu incomodează încheieturile.

În cutia de retail, laptopul vine împreună cu o husă moale, posibil din piele ecologică, cu un material soft touch la interior, pentru a oferi o protecție optimă în orice condiții de transport.

Ecran și sunet

Varianta de Zenbook A14 primită de TechRider.ro la teste vine cu un ecran OLED de 14 inch, format 16:10, cu o rezoluție Full HD+ și o rată de refresh de 60hz. Din observațiile noastre, panoul OLED oferă un nivel ridicat de luminozitate (ASUS promite peste 400 niți în mod SDR și peste 600 niți în HDR) și o acoperire foarte bună a spectrului de culori. Prin urmare, combinația aleasă de compania taiwaneză pentru afișajul acestui model de laptop produce imagini super quality, luminoase, cu un negru destul de profund și culori vibrante. Un dezavantaj al acestui ecran este suprafața sa foarte lucioasă, ceea ce îngreunează sarcinile de zi cu zi în diverse condiții de lucru, din cauza luminii care se reflectă puternic. Cu toate acestea, ecranul este cu siguranță un punct forte pentru Zenbook A14, în ciuda reflexiilor și faptului că vine cu numai 60hz. Fiind un laptop dedicat productivității și consumului multimedia, rata de refresh scăzută nu este neapărat un aspect deranjant.

Webcam-ul cu care este dotat Zenbook A14 are o rezoluție de 1080p și suportă funcții Windows Hello prin infraroșu, precum și efecte în Windows Studio. Ca la orice cameră de laptop, calitatea este acceptabilă în condiții de iluminare bună, dar întâmpină dificultăți în lumină scăzută. Microfonul, testat prin call-uri și alte înregistrări, este și el decent, dar nimic surprinzător la acest aspect.

Sunetul produs de laptop este unul satisfăcător, dar nu excelent. Sistemul audio este format din difuzoare stereo, cu suport Dolby Atmos, oferă un sunet suficient de clar pentru a nu fi deranjant. Ce a fost surprinzător la capitolul sunet este volumul foarte ridicat, dar, cu toate acestea, se simte o lipsă de profunzime a basului și un sunet un pic „metalic”. Este perfect pentru urmărirea de filme și seriale pe platforme de streaming, dar nu excelează în redarea media complexă.

Conectivitate și Porturi

La capitolul porturi, Zenbook A14 vine echipat cu o selecție destul de bună. Pe partea dreaptă cu un USB 3.2 Gen 2 Type-A, iar pe partea stângă cu un HDMI 2.1, două USB-C 4.0 și o mufă audio jack de 3,5 mm. Laptopul nu include un cititor de carduri SD, un dezavantaj pentru unii utilizatori (deși se găsesc și aici soluții).

În ceea ce privește conectivitatea wireless, laptopul suportă standardul Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4. În privința Wi-Fi, am putut observa viteze de internet superioare, mai stabile și mai rapide, pe Zenbook A14, în comparație cu un laptop ASUS de generație mai veche, ceea ce este un plus important atât pentru utilizatorii din sectorul business, cât și pentru cei casual, care vor să facă niște binge-watching. Conexiunea bluetooth a fost și ea fără reproșuri. Laptopul a stat conectat, în același timp, la o pereche de căști, un mouse și un controller de PS5 fără să existe întreruperi sau întârzieri.

Baterie și încărcare

ASUS Zenbook A14 este echipat cu o baterie de 70Wh, pentru care producătorul promite o autonomie extinsă, de până la 32 de ore de redare video continuă. Afirmația este departe de adevăr. Din testele realizate de TechRider în multiple scenarii de utilizare a bateriei (video, browsing, productivitate, task-uri de birou, funcții AI), bateria a rezistat, totuși, aproximativ 18 ore, o performanță impresionantă. Laptopul suportă încărcare rapidă, de până la 90W, prin intermediul adaptorului de alimentare pe USB-C. Ajunge foarte rapid la 100%, însă, pentru cei care sepArau să reducă din greutate și la cablul de încărcare, țin să îi dezamăgesc. Adaptorul, față de cele regăsite la alte laptopuri produse de companii rivale, ni s-a părut destul de greu și butucănos. Cu toate acestea, autonomia acestui dispozitiv este, fără îndoială, un punct forte important. Capacitatea bateriei și portabilitatea laptopului se completează una pe cealaltă și generează un produs ce permite utilizatorilor să lucreze sau să se relaxeze pentru perioade lungi de timp, de oriunde.

Performanță

Zenbook-ul A14 primit de TechRider pentru teste vine echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100, tactat la viteze de până la 3.4 GHz, cu 12 nuclee și 12 thread-uri, alături de un GPU Adreno X1-85. Un aspect notabil este prezența Unității de Procesare Neurală (NPU), Qualcomm Hexagon, cu o capacitate de procesare de până la 45 TOPS (trilioane de operații pe secundă), esențială pentru accelerarea sarcinilor de inteligență artificială.

Performanța laptopului mai este ajutată și de cei 32GB LPDDR5X de memorie RAM și de un SSD de 1TB M.2 NVMe™ PCIe 4.0.

Cu un astfel de line-up pe partea de hardware, sarcinile zilnice ce țin de productivitate sunt duse la bun sfârșit fără ca sistemul să gâfâie. Poți ține liniștit zeci de tab-uri deschise în browsere, programe office și muzică de pe Spotify pe fundal fără să existe absolut deloc lag, întârzieri sau întreruperi.

Un aspect plăcut pe care l-am observat la acest laptop este că, chiar și atunci când este încărcat cu zeci de tab-uri în browser și alte programe deschise, laptopul nu se supraîncălzește aproape deloc, numai în unele locuri izolate, și este foarte silențios. ASUS a făcut o treabă foarte bună la sistemul de răcire pentru a menține temperaturile dispozitivului în condiții optime de lucru. Uneori zgomotul produs de cele două coolere este aproape imperceptibil în condiții normale de utilizare, iar atunci când procesorul este supus unor sarcini mai complexe, sunetul produs nu atât de ridicat încât să fie deranjant. Numai în timpul unor update-uri din MyASUS laptopul părea că își ia zborul – în rest, nimic de reproșat, laptopul este silențios și se mișcă fluid.

Mai mult, TechRider a pus performanța laptopului în fața unor benchmark-uri. Atașăm mai jos rezultatele.

Software și Integrare AI

ASUS Zenbook A14 vine din cutie cu sistemul de operare Windows 11 instalat. Fiind un „Copilot+ PC”, laptopul integrează o serie de funcții bazate pe inteligența artificială, susținute de procesorul Snapdragon X Elite. Printre acestea se regăsesc subtitrări live, funcția Recall, co-creator și îmbunătățiri AI în aplicații precum Paint.

Unitatea de Procesare Neurală (NPU), cu o capacitate de 45 TOPS, joacă un rol crucial în accelerarea acestor sarcini bazate pe inteligență artificială. Copilot-ul vine și cu diverse caracteristici integrate pentru îmbunătățirea fotografiilor, generarea de conținut și asistența inteligentă.

Integrarea funcțiilor AI prin intermediul aplicației Copilot+ reprezintă un plus important, fiindcă le oferă utilizatorilor instrumente inteligente pentru a spori productivitatea și creativitatea. Copilot poate ajuta utilizatorii să transforme ideile în imagini sau să corecteze texte, să răspundă la întrebări etc. Pentru un acces și mai rapid la AI, Copilot poate fi deschis direct cu tasta dedicată, inclusă de ASUS pe tastatura laptopului.

Cu toate acestea, în ceea ce privește compatibilitatea software, deși platforma Windows pe ARM a evoluat semnificativ, unii utilizatori ar putea întâmpina probleme cu aplicații mai vechi sau specializate care nu au fost încă optimizate pentru această arhitectură.

Pentru a detalia puțin, caracteristicile AI integrate în Windows 11 includ Live Captions, Recall, Cocreator, Generative Fill and Erase în Paint, Click to Do, Restyle Image, Image Creator, Super resolution in Photos, Windows Studio Effects V2 și Improved Windows Search.

Funcția Live Captions a fost introdusă pentru a oferi utilizatorilor cu deficiențe de auz posibilitatea de a consuma conținut audio prin intermediul subtitrărilor vocale generate automat..

Recall este o funcție care permite utilizatorilor să salveze screenshot-uri ale ecranului lor în timp ce își folosesc dispozitivele. Acest lucru ajută la găsirea cu ușurință a tot ceea ce au văzut sau au făcut pe dispozitivele lor de-a lungul zilei. Poți căuta fișiere, imagini, site-uri și altele utilizând limbajul natural sau alte indicii pe care ti le amintești în momentul respectiv.

Cu Cocreator, utilizatorii pot transforma în timp real schițele din Paint în artă. Poți desena ce vrei tu în Paint și poți și să adaugi un text pentru a descrie ce îți dorești să facă cu schița ta. Cocreator va genera apoi o previzualizare a rezultatului, actualizând-o aproape în timp real pe măsură ce utilizatorul vine cu noi cerințe. Imaginea poate fi editată sau regenerată cu totul până se ajunge la rezultatul dorit.

Tot pentru Paint, există funcțiile Generative Fill și Generative Erase. Generative Fill este o tehnologie AI care se folosește de NPU și permite utilizatorilor să facă cu ușurință modificări și adăugiri cu doar câteva cuvinte, menținând în același timp stilul artistic existent, totul fără a fi nevoie de un software complex.

Generative Erase, pe de altă parte, este o tehnologie AI care se folosește de CPU și permite utilizatorilor să elimine fără probleme obiectele nedorite din orice imagine. Utilizând instrumentul de ștergere sau cel de selecție, poți evidenția conținutul pe care vrei să îl elimini. Spațiul este apoi umplut automat și integrat în restul imaginii, făcând să pară că conținutul eliminat nu a fost niciodată acolo.

Un instrument util pentru sectorul business este Click to Do. Funcția este concepută pentru a simplifica fluxul de lucru prin plasarea unui pop-up intuitiv și interactiv pe ecran. Poți primi sugestii de acțiune rapidă direct peste text sau imagini, ceea ce poate ajuta la eficiența diverselor sarcini zilnice. Click to Do mai poate, de exemplu, să estompeze sau să șteargă obiecte în aplicația de Fotografii sau să elimine fundaluri în Paint. În plus, pe lângă asistența la imagini, funcția mai poate ajuta la rescrierea textelor, rezumarea sau explicarea textului, trimiterea de e-mailuri, căutări de internet etc.

Restyle Image este o altă funcție pe partea vizuală, care ajută la reimaginarea fotografiilor. Poate transforma o fotografie cu un peisaj aplicând stiluri precum acuarelă sau să creeze un fundal cu baloane pentru imaginile de la o zi de naștere.

Image Creator, încă o caracteristică similară, funcționează pe baza unui model de tip Text-to-Image. După cum îi spune și numele, poate transforma concepte abstracte în imagini, la fel ca ChatGPT, Grok, Gemini sau alți chatboți populari.

O altă funcție separată, care utilizează inteligența artificială, este AI Noise Cancellation, care ajută la creșterea nivelului de sunet emis de vocea participanților la un call, dar și la îmbunătățirea clarității vocilor. Ea vine în patru moduri: Off, Basic, Single Presenter sau MultiPresenter.

Preț

Prețul este problematic. Aproape 1.500 de euro, așa cum este afișat prețul de bază pe site-ul oficial al ASUS, e exagerat de ridicat, mai ales când poți cumpăra MacBook Air cu M3 pentru o sumă mult mai mică de scos din buzunar. Asta face ca Zenbook A14 să fie ideal pentru un tip foarte specific de utilizatori.

Acum, întrebarea care se pune este următoarea: dacă ai banii ăștia și ești dispus să îi dai, merită? Răspunsul meu ar fi în continuare că da, dacă luăm în considerare tot ce oferă acest laptop.

Pentru a putea învinge cu adevărat MacBook Air, trebuie ca ASUS să lovească acolo unde doare cel mai tare pentru Apple: la preț. Pentru o persoană normală, cu un job obișnuit, este foarte posibil ca acest preț să fie greu de justificat.

Verdict

În concluzie, dacă ai bugetul necesar, ASUS Zenbook A14 (UX3407), cu procesorul Snapdragon X Elite, reprezintă o opțiune excelentă în segmentul laptopurilor ultraportabile, în special pentru utilizatorii care acordă o importanță deosebită portabilității și autonomiei bateriei.

Procesorul de la Qualcomm demonstrează un potențial semnificativ pentru viitorul laptopurilor cu Windows subțiri și ușoare, oferind o combinație atractivă de eficiență și performanță adecvată. Pe măsură ce compatibilitatea software cu procesoare de tip ARM continuă să se îmbunătățească, aceste laptopuri ar putea deveni și mai atractive pentru o gamă mai largă de utilizatori.

Este construit pentru cei care vor să se bazeze pe un dispozitiv on the go, oricând și oriunde, iar la treaba asta se descurcă excelent. În plus, aspectul elegant și materialele premium îl fac să se integreze perfect în mediul de business. Mai mult, încorporarea funcțiilor AI în arhitectura software a laptopului ajută și mai mult la îndeplinirea sarcinilor uzuale cât mai rapid și convenabil, punând acces pe productivitate.

ASUS Zenbook A14 avea o singură misiune: să învingă MacBook Air. În multe privințe, reușește cu brio, cu un ecran OLED superb și o autonomie incredibilă a bateriei, toate într-un notebook extrem de subțire și ușor, cu un feeling premium. Laptopul dovedește că este cu adevărat un rival vrednic, capabil să detroneze dispozitivele de la Apple care au dominat acest segment de piață în ultimii ani. Dar marea sa problemă este prețul. Nu mă înțelegeți greșit, este o opțiune excelentă pe care eu, personal, aș alege-o oricând în locul unui MacBook, dar cei 7.250 de lei mă fac să mă gândesc puțin înainte. Există variante de MacBook decente care se încadrează într-un buget mai redus. În afară de acest aspect, Asus a reușit să atingă echilibrul perfect între dimensiuni, greutate, construcție, performanță și autonomie.

TechRider.ro îi acordă nota 4.5 / 5.