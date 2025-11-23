Oamenii de știință de la Universitatea Loughborough, în colaborare cu Institutul Salk și Universitatea din California de Sud, au reușit o premieră mondială. Este vorba despre crearea unui singur neuron artificial care poate imita activitatea din diverse zone ale creierului, în eea ce reprezentă un pas major către dezvoltarea unor mașini capabile să simtă și să răspundă lumii asemenea oamenilor, informează Interesting Engineering.

Noul „transneuron”, așa cum fost numit, poate comuta între roluri asociate cu vederea, planificarea și mișcarea. Spre deosebire de neuronii artificiali tradiționali, care îndeplinesc o singură funcție specifică, această inovație își poate schimba rolul prin simpla ajustare a setărilor electrice.

„Este creierul uman un dispozitiv misterios aflat dincolo de înțelegerea noastră sau am putea într-o zi să-l recreem cu ajutorul electronicii, și poate chiar să construim ceva mai puternic?”, a subliniat Sergey Saveliev de la Universitatea Loughborough, liderul echipei de cercetare.

Echipa de cercetători a testat transneuronul prin compararea impulsurilor sale cu înregistrări de la neuroni reali de macac, iar rezultatele au fost catalogate ca impresionante. Dispozitivul a atins o precizie de până la 100% în reproducerea modelelor de impulsuri din trei regiuni cerebrale și a demonstrat capacitatea de a procesa informații, nu doar de a imita activitatea.

Tehnologia din spatele miracolului

Flexibilitatea dispozitivului provine de la un memristor, o componentă la scară nanometrică care se modifică fizic pe măsură ce electricitatea curge prin ea. Atomii de argint din interior formează și rup punți minuscule pentru a crea impulsuri electrice. Această tehnologie, susțin autorii studiului, permite schimbarea rolurilor neuronale fără necesitatea software-ului.

„Computerele convenționale procesează informații în pași rigizi, spre deosebire de creier. Transneuronul nostru ne apropie de crearea unui hardware care nu doar simulează activitatea cerebrală în software, ci funcționează efectiv în mod similar cu creierul”, explică Dr. Sergei Gepshtein de la Institutul Salk.

Roboți cu sisteme nervoase artificiale

Următorul pas în cercetare implică construirea unor rețele de transneuroni într-un „cortex pe un cip”. Această tehnologie ar putea permite roboților să simtă și să se adapteze în timp real, ceea ce va deschide calea către sisteme robotice mai eficiente din punct de vedere energetic și învățare pe tot parcursul vieții pentru mașini.

„Această lucrare marchează un pas mic, dar semnificativ către construirea unor roboți cu sisteme nervoase artificiale”, a adăugat Joshua Yang, coautor al studiului.

Echipa de autori consideră că aceste dispozitive ar putea într-o zi să interacționeze cu sistemul nervos uman sau să ajute oamenii de știință să studieze conștiința.