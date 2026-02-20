Cercetătorii susțin că au elucidat misterul unei neobișnuite „gropi gravitaționale” din Antarctica, o zonă unde atracția gravitațională este mai slabă decât în restul planetei.

Noile analize indică faptul că fenomenul este cauzat de mișcările lente ale rocilor din adâncul Pământului, relatează Discover Magazine și Popular Science.

Gravitația nu este uniformă pe glob. Chiar și după corectarea efectelor rotației Pământului, cea mai slabă valoare gravitațională se înregistrează în regiunea antarctică.

Ce cauzează scăderea gravitației

Oamenii de știință au descoperit că această anomalie s-a format de-a lungul a zeci de milioane de ani, pe măsură ce mase uriașe de rocă din mantaua terestră s-au deplasat și s-au redistribuit.

Diferențele de gravitație sunt determinate de densitatea materialelor din subteran:

rocile mai dense exercită o atracție gravitațională mai puternică;

zonele cu materiale mai ușoare generează o gravitație mai slabă.

Efecte asupra oceanelor

Gravitația influențează direct modul în care apa se distribuie pe planetă. Apa „curge” către zonele cu atracție mai mare, ceea ce înseamnă că acolo unde gravitația este redusă nivelul oceanului este ușor mai scăzut în raport cu centrul Pământului.

În jurul Antarcticii, acest fenomen produce o scădere măsurabilă a suprafeței oceanului. Chiar și variațiile subtile ale gravitației pot modifica distribuția globală a apei.

Cum a fost studiat fenomenul

Rezultatele au fost publicate în revista Scientific Reports. Echipa de cercetare a combinat:

date seismice, care dezvăluie structura internă a planetei;

modele computerizate bazate pe legile fizicii;

măsurători satelitare ale câmpului gravitațional.

Undele seismice au permis reconstruirea structurii profunde a Pământului, iar simulările au corespuns îndeaproape observațiilor din satelit.

O evoluție de zeci de milioane de ani

Simulările indică faptul că anomalia a început să se formeze în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani și s-a intensificat între 50 și 30 de milioane de ani în urmă. Această perioadă coincide cu schimbări climatice majore și cu debutul glaciațiunii extinse pe continentul antarctic.

Cercetătorii investighează acum dacă modificările gravitației au contribuit la formarea calotelor de gheață și la evoluția nivelului mărilor.

Înțelegerea acestor procese ar putea clarifica legătura dintre interiorul planetei, oceane și climă — și ar putea îmbunătăți modelele de prognoză climatică pe termen lung.