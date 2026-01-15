La doar câteva săptămâni după începutul anului 2026, o nouă cometă a captat atenția astronomilor și pasionaților de astronomie, care o consideră deja candidata pentru titlul de „Marea Cometă a anului”. Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), recent descoperită, se va apropia de Soare și de Pământ în luna aprilie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber, în ceea e poate fi cel mai spectaculos fenomen astronomic al anului, informează site-ul oficial al Agenției Spațiale Americane.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cometa a fost descoperită pe 8 septembrie 2025, în imagini captate de sistemul Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), două telescoape reflectoare de 1,8 metri, situate pe vârful vulcanului Haleakalā din Hawaii. La momentul descoperirii, cometa se afla la aproximativ 348 de milioane de kilometri de Pământ, aproape la jumătatea distanței dintre orbitele lui Jupiter și Marte.

C/2025 R3 este o cometă cu perioadă lungă, ceea ce înseamnă că probabil necesită mai mult de 1.000 de ani pentru a orbita Soarele. Cel mai probabil, aceasta își are originea în norul lui Oort, un rezervor uriaș de comete și alte corpuri înghețate situat la marginea sistemului solar.

Momentan, astronomii nu au reușit să calculeze cu precizie traiectoria orbitală a cometei, astfel încât nu se știe cât timp îi ia să înconjoare Soarele. Totuși, descoperiri similare din ultimii ani au arătat că unele comete nu au trecut pe lângă Pământ de zeci de mii de ani.

Apropierea de Soare și de Pământ

Cometa se îndreaptă rapid spre Soare și va ajunge la perihelion, punctul cel mai apropiat de steaua noastră, pe 20 aprilie 2026, la o distanță de 76,3 milioane de kilometri, într-o poziție situată situată între orbitele lui Mercur și Venus.

La doar o săptămână după perihelion, pe 27 aprilie, C/2025 R3 va ajunge la cea mai apropiată distanță de Pământ: 70,8 milioane de kilometri, adică de peste 180 de ori mai departe decât Luna.

Cât de strălucitoare va fi cometa?

Momentan, astronomii nu pot estima cu exactitate cât de strălucitoare va fi cometa în timpul trecerii prin apropierea Soarelui. Unele estimări sugerează că ar putea atinge magnitudine 8, vizibilă doar printr-un telescop sau binocluri de calitate. Alte predicții indică o magnitudine 2,5, ceea ce ar face cometa clar vizibilă cu ochiul liber. (Magnitudinea aparentă este măsurată pe o scară logaritmică inversă. Cu cât numărul este mai mic, cu atât obiectul este mai strălucitor.)

Vizibilitatea maximă a cometei ar putea fi în jurul datei de 17 aprilie, cu câteva zile înainte de perihelion, când Luna Nouă va întuneca cerul nopții și va facilita observarea obiectelor aproape vizibile cu ochiul liber. La apropierea sa maximă de Pământ, cometa ar putea fi parțial ascunsă de Soare, iar privitorii din emisfera sudică ar putea avea cea mai bună șansă să o urmărească în primele zile ale lunii mai.

Următoarea „Mare Cometă”?

Mai multe comete spectaculoase au trecut pe lângă Pământ în ultimii ani, precum 12P/Pons-Brooks, supranumită „cometa diavolului”, sau Cometa Tsuchinshan-ATLAS din 2024, considerată „o șansă într-o viață”, dar și cometele super-strălucitoare Lemmon și SWAN, care au luminat cerul simultan anul trecut.

În 2025, astronomii au descoperit și cometa interstelară 3I/ATLAS, care a captat atenția mass-media datorită zvonurilor nefondate că ar fi o navă extraterestră. Cometa s-a apropiat cel mai mult de Pământ în decembrie, dar se îndepărtează rapid și va dispărea pentru totdeauna.

În prezent, nu sunt prognozate alte comete notabile care să treacă pe lângă Pământ în 2026, motiv pentru care mulți astronomi speculează că C/2025 R3 ar putea deveni „Marea Cometă a anului 2026”, titlu folosit pentru cea mai strălucitoare cometă a fiecărui an.

Cu toate acestea, există întotdeauna posibilitatea ca o cometă și mai spectaculoasă să fie descoperită mai târziu în cursul anului și să ofere o trecere cel puțin la fel de impresionantă.