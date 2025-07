Astronomii descoperă un obiect misterios dincolo de Pluto / De ce este asta o veste proastă pentru așa numita Planetă 9?

O echipă internațională de astronomi a identificat un nou corp ceresc masiv, aflat dincolo de orbita lui Pluto, obiect care pune sub semnul întrebării una dintre cele mai discutate ipoteze din astronomie… existența unei așa-numitei „Planete 9”, informează Space.com.

Obiectul, denumit oficial 2023 KQ14 și poreclit „Ammonite”, are o orbită atât de excentrică încât i-a determinat pe cercetători să reevalueze teoriile privind evoluția timpurie a sistemului nostru solar.

Descoperirea, publicată în revista Nature Astronomy, a fost realizată de o echipă care a folosit Telescopul Subaru din Hawaii, în cadrul proiectului FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy). Confirmarea a venit ulterior prin observații realizate cu Telescopul Canada-Franța-Hawaii, în iulie 2024.

Un obiect rar cu origini antice

2023 KQ14 aparține unei categorii extrem de rare de corpuri cerești numite „sednoide”, obiecte trans-neptuniene aflate la distanțe uriașe de Soare și care prezintă orbite foarte alungite. Este doar al patrulea astfel de corp descoperit până acum. Orbita sa îl aduce cel mai aproape de Soare la o distanță echivalentă cu de 71 de ori distanța dintre Pământ și Soare, adică mult mai departe decât orice planetă cunoscută.

Cu un diametru estimat între 220 și 380 de kilometri, Ammonite este de 45 de ori mai lat decât înălțimea Everestului. Dar mai importantă decât dimensiunea sa este stabilitatea remarcabilă a orbitei: simulările computerizate sugerează că obiectul se mișcă pe aceeași traiectorie de 4,5 miliarde de ani, practic din epoca formării sistemului solar.

„2023 KQ14 a fost descoperit într-o zonă atât de îndepărtată încât gravitația lui Neptun nu mai are efect asupra lui”, a explicat Fumi Yoshida, planetolog și membru al echipei. „Faptul că există corpuri cu orbite alungite și cu distanțe mari față de Soare în acea regiune indică că în trecutul îndepărtat a avut loc ceva ieșit din comun.”

Adio, Planeta 9?

Descoperirea lui 2023 KQ14 complică și mai mult ipoteza „Planetei 9”, o planetă ipotetică, ascunsă la marginea sistemului solar, care ar explica orbitele neobișnuite ale unor corpuri trans-neptuniene. Dar traiectoria lui Ammonite nu se aliniază cu celelalte trei sednoide cunoscute, ceea ce ridică semne de întrebare.

„Faptul că orbita actuală a lui 2023 KQ14 nu se potrivește cu celelalte sednoide reduce șansele ca o Planetă 9 să fie responsabilă pentru aceste mișcări”, a declarat Yukun Huang, conducătorul echipei de cercetare de la Observatorul Astronomic Național din Japonia. „Este posibil ca o planetă să fi existat odinioară, dar să fi fost aruncatată din sistemul solar, cauzând haosul orbital pe care îl vedem acum”.

Telescopul Subaru, fereastra spre trecutul cosmic

Observațiile care au dus la această descoperire au fost realizate în martie, mai și august 2023, dar confirmarea a venit abia în 2024, printr-o combinație de date noi și arhive astronomice vechi de aproape două decenii. Echipa a folosit apoi clustere de calcul pentru a simula traiectoria lui Ammonite pe parcursul întregii vieți a sistemului solar.

„Este nevoie de telescoape extrem de sensibile pentru a detecta astfel de corpuri îndepărtate. În prezent, Subaru este unul dintre puținele care pot face asta”, a spus Yoshida. „Sper ca echipa FOSSIL să facă și alte descoperiri asemănătoare și să completeze tabloul evoluției sistemului solar”.

Descoperirea lui 2023 KQ14 nu aduce doar o piesă nouă în puzzle-ul cosmic, ci și o provocare directă la adresa teoriei despre o a noua planetă misterioasă. La peste 70 de unități astronomice de Soare, sednoidul Ammonite rămâne o relicvă din zorii timpului, un adevărat „fosil cosmic” care ne obligă să rescriem manualul de astronomie.