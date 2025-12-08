Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, a revoluționat munca la distanță, și a oferit posibilitatea de a lucra de oriunde. Lansat în 2019, serviciul a fost gândit să acopere golurile dintre rețelele tradiționale 4G, 5G și broadband, iar În prezent, Starlink domină piața internetului de mare viteză, cu atât mai mult cu cât este rapid de instalat oriunde și oferă soluții chiar și în situații de urgență, anunță TheVerge.

Servicii similare de internet prin satelit există sau urmează să fie lansate, însă singurul competitor cu șanse reale pare a fi Amazon Leo, care a început serviciul în versiune enterprise și promite o lansare mai largă în 2026. Ambele servicii folosesc constelații de sateliți pe orbită joasă (LEO), spre deosebire de rețelele geostaționare mai lente, precum Viasat sau Hughesnet. Diferența este că terminalele Starlink se conectează automat la cel mai bun satelit disponibil, în timp ce stațiile terestre direcționează traficul către internet.

Experiența utilizatorilor a evoluat rapid

În 2021, primele teste realizate în SUA au arătat un produs încă în beta, cu conexiuni inconsistente și probleme chiar și în fața celor mai mici obstacole naturale, precum copacii. Un an mai târziu, în Europa, serviciul „Starlink RV” s-a dovedit rapid și fiabil, cu o constelație mai mare de aproximativ 2.400 de sateliți și terminale mai performante.

Astăzi, SpaceX are peste 10.000 de sateliți, dintre care aproximativ 9.000 sunt operaționali, ceea ce permite conexiuni stabile chiar și în condiții de obstrucție parțială. Conexiunile permit latențe între 20 și 50 ms, viteze de descărcare de 100–400 Mbps și upload de 10–40 Mbps, suficiente pentru videoconferințe simultane și gaming online.

Recent, însă, prețurile serviciului au crescut, iar opțiunea de pauză a fost eliminată, ceea ce a forțat utilizatorii la două opțiuni… să-și anuleze sau să-și reînnoiască abonamentele. Aceste modificări subliniază nevoia unei concurențe reale pentru a împiedica SpaceX să profite de o bază de utilizatori fără alternative, fie că este vorba de nomazi digitali, comunități rurale sau așezări izolate.

Starlink are peste 8 milioane de abonați activi la nivel global

Amazon Leo a început să ofere internet prin satelit pentru clienți corporativi, cu o lansare mai largă așteptată în 2026. În prezent, Leo are doar 153 de sateliți pe orbită joasă, în timp ce SpaceX lansează săptămânal zeci de sateliți noi. În același timp, Starlink are aprobare FCC pentru până la 12.000 de sateliți, cu un obiectiv final de 42.000, în timp ce Leo poate ajunge la 3.236 de sateliți în următorul deceniu. În schimb, serviciul Leo promite viteze de până la 1 Gbps, pe care Starlink le va putea egala abia odată cu intrarea în funcțiune a rachetei Starship.

Structura tarifară a Starlink a devenit mai complexă, țo variază în funcție de locație, tipul terminalului și nevoile de date. În SUA, kitul standard costă 349 $ și 120 $ pe lună, în timp ce în Olanda echipamentul costă similar, dar abonamentul lunar este mai mic de jumătate, aproximativ 50 € (58 $). Utilizatorul european poate cumpăra Starlink Mini pentru 299 € și poate plăti 89 € pe lună pentru date nelimitate, față de 599 $ și 165 $ lunar în SUA. În prezent, Starlink are peste 8 milioane de abonați activi la nivel global.

Amazon Leo pare a fi singura speranță pe termen scurt pentru a oferi concurență

Pe măsură ce intrăm în 2026, Amazon Leo pare a fi singura speranță pe termen scurt pentru a oferi concurență și a reduce dependența utilizatorilor de Elon Musk. Totuși, vor trece câțiva ani până ca Leo să devină un competitor real pentru Starlink. Până atunci, mulți utilizatori aleg soluții alternative, inclusiv donații către organizații precum Center for Countering Digital Hate, ca o formă de „taxă de compensare etică”, pentru a-și reduce dependența de controversatul fondator SpaceX.

În ceea ce privește constelația Starlink, sateliții au o durată de viață de aproximativ cinci ani înainte de a fi scoși de pe orbită și arși în atmosferă. Până acum, aproximativ 1.400 au fost retrasi. În 2025, SpaceX a înregistrat un an record, după ce a lansat în medie un Falcon 9 la fiecare două zile, iar majoritatea lansărilor au vizat sateliți Starlink. Generația a treia de sateliți, mai puternică, va intra în funcțiune în 2026, ceea ce va reduced latența și va crește viteza, odată ce Starship va deveni operațională.