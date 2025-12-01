De mai bine de 70 de ani, omenirea caută răspunsuri la una dintre cele mai vechi și mai fascinante întrebări: suntem singuri în Univers? De la primele experimente radio din anii ’50 și până la misiunile spațiale ultramoderne ale prezentului, instrumentele noastre au devenit din ce în ce mai sofisticate. Totuși, după decenii de analize ale meteoriților, de explorări planetare și de anchete asupra fenomenelor aeriene neobișnuite, ce am descoperit cu adevărat?

Un nou studiu condus de Seyed Sina Seyedpour Layalestani, de la Islamic Azad University din Iran, oferă o sinteză a celor mai solide dovezi adunate până acum. Analiza, publicată în International Journal of Astrobiology, pornește de la cele mai vechi fragmente de materie cosmică ajunse pe Pămân, meteoriții care au căzut pe planeta noastră și care par să fi purtat cu ei ingredientele esențiale ale vieții, informează Universe Today.

Moleculele necesare vieții există în spațiul cosmiic

Unul dintre cele mai cunoscute astfel de obiecte este meteoritul Murchison, care a căzut în Australia în 1969. Cu o vârstă estimată la 7 miliarde de ani, meteoritul este mai bătrân decât propriul nostru sistem solar. Analize recente au scos la iveală un detaliu uimitor: toate cele cinci elemente care formează ADN și ARN, adenina, guanina, timina, citozina și uracilul, se află în acest fragment cosmic. Confirmate ca fiind de origine extraterestră, aceste molecule pun sub semnul întrebării ipoteza că ingredientele vieții s-au format exclusiv pe Pământ.

Un alt exemplu la fel de intrigant este meteoritul Orgueil, prăbușit în Franța în 1864. Acesta conține nu doar aminoacizi precum glicina și alanina, ci și structuri asemănătoare unor microfosile care trăiesc în oceanele Terrei. Inițial, specialiștii au considerat că acestea sunt simple contaminări sau formațiuni minerale bizare, dar studii recente indică faptul că originea lor este, de asemenea, extraterestră.

Căutările nu s-au limitat însă la meteoriți

Misiunile spațiale au extins investigațiile direct pe alte corpuri cosmice. Roverele de pe Marte au identificat urme de apă lichidă și depozite consistente de gheață. Sonda Cassini a detectat gheizere uriașe pe Enceladus, luna lui Saturn, semn al existenței unui ocean subteran. Iar misiunea Phoenix a confirmat prezența apei înghețate la doar câțiva centimetri sub suprafața marțiană. Toate acestea sugerează că resursele de bază necesare vieții, apă, compuși organici și surse de energie, sunt răspândite în întreg sistemul nostru solar.

Radiotelescoapele au îmbogățit imaginea. Ele au detectat peste 100 de molecule organice în nori interstelari, inclusiv aminoacizi și fragmente ale acizilor nucleici. Aceste date întăresc teoria panspermiei, potrivit căreia elementele fundamentale ale vieții sunt împrăștiate în cosmos și ar putea coloniza planete atunci când condițiile permit.

Rămâne însă chestiunea vieții inteligente

Zeci de ani de rapoarte despre OZN-uri și programe SETI dedicate ascultării mesajelor din spațiu nu au produs nicio probă concludentă. Majoritatea observațiilor au primit explicații convenționale.. fenomene atmosferice rare, efecte luminoase sau plasmă în straturile superioare ale atmosferei. Iar presupusele „corpuri extraterestre” prezentate în 2023 Congresului din Mexic s-au dovedit rapid a fi falsuri.

Problema nu este absența ingredientelor vieții, ci imposibilitatea, cel puțin deocamdată, de a demonstra că aceste ingrediente s-au organizat efectiv în organisme vii în alte colțuri ale Universului. Faptul că meteoriți vechi de miliarde de ani conțin componente ale ADN-ului nu înseamnă că bacterii extraterestre au existat, ci doar că misterioasa chimie a vieții este un proces natural al cosmosului.

Aici intervine inteligența artificială

Algoritmii actuali pot analiza compoziția meteoriților cu o precizie imposibilă până acum, și pot identifica modele chimice care indică originea biologică sau abiotică a moleculelor. Tot AI-ul filtrează zgomotul din semnalele radio captate de telescoape și poate sesiza semnături atmosferice subtile în studiul exoplanetelor, indicii pe care mintea umană le-ar putea rata.

După șapte decenii de explorare, concluzia este clară… avem piesele. Ingredientele vieții există în tot spațiul cosmic. Dacă aceste piese s-au asamblat vreodată în organisme, microbiene sau inteligente, și în altă parte decât pe Terra, rămâne una dintre cele mai fascinante întrebări la care știința trebuie să ofere răspuns.