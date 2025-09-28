Cel mai probabil, Stația Spațială Internațională nu va mai fi vizitată niciodată de un avion spațial

Stația Spațială Internațională (ISS), simbol al cooperării umane în cosmos, se apropie de sfârșitul existenței sale. După mai bine de două decenii de experimente, descoperiri și povești spectaculoase despre viața în imponderabilitate, laboratorul orbital va fi retras în 2030 și prăbușit controlat în Oceanul Pacific, susține Space.com.

Dar până atunci, rămâne o întrebare care pasionează inginerii și visătorii deopotrivă: va reuși Dream Chaser, avionul spațial dezvoltat de compania americană Sierra Space, să ajungă la ISS înainte de final?

Cei care au trăit epoca navetelor spațiale americane își amintesc imaginea impunătoare a acestor vehicule capabile să transporte oameni și echipamente între Pământ și orbită. Începând din 1981, ele au construit efectiv ISS, modul cu modul, și au asigurat reaprovizionarea avanpostului orbital. Însă, după retragerea lor definitivă în 2011, o eră s-a încheiat.

NASA nu a renunțat însă la ideea de a vedea din nou un avion spațial andocând la stație. În 2016, agenția a semnat un contract cu Sierra Space, companie desprinsă din Sierra Nevada Corp., pentru a dezvolta Dream Chaser, un vehicul care seamănă cu o navetă spațială miniaturală, capabil să transporte marfă, iar în viitor chiar și echipaje.

Întârziere după întârziere

Planul inițial era ca Dream Chaser să efectueze cel puțin șapte misiuni de reaprovizionare la ISS, misiuni în care folosea modulul cargo Shooting Star. Nouă ani mai târziu, promisiunea nu s-a împlinit. Vehiculul nu a ajuns încă în spațiu.

Pe 25 septembrie, NASA și Sierra Space au anunțat că au modificat contractul. În loc de misiuni garantate, agenția a acceptat ca Dream Chaser să efectueze mai întâi un zbor demonstrativ liber, planificat pentru sfârșitul lui 2026. Abia după acel test, NASA ar putea comanda eventuale zboruri către ISS. Dar timpul presează. Mai sunt doar patru ani până la dezafectarea stației.

Visul care ar putea supraviețui ISS

Într-un comunicat, oficialii NASA au subliniat că această schimbare nu înseamnă sfârșitul proiectului, ci o repoziționare. „Dream Chaser reprezintă viitorul transportului spațial versatil și al flexibilității misiunilor”, spune Fatih Ozmen, președintele executiv al Sierra Space. Compania își vede avionul ca pe un vehicul capabil să deservească nu doar stații spațiale comerciale, ci și misiuni de securitate națională sau chiar intervenții rapide pentru situații de urgență.

De fapt, chiar dacă Dream Chaser nu va mai reuși să ajungă la ISS, este foarte posibil să joace un rol cheie în viitoarea generație de stații orbitale private, pe care NASA încurajează să le construiască firme americane precum Axiom Space sau Blue Origin.

Dragon și Cygnus, prezentul stației

Până atunci, sarcina de a menține ISS aprovizionată revine celor două companii care au reușit deja să își impună vehiculele: SpaceX, cu capsulele reutilizabile Dragon, și Northrop Grumman, cu nava Cygnus. SpaceX are chiar și rolul final în istoria ISS. În 2030, o versiune special modificată a capsulei Dragon va ghida laboratorul orbital către reintrarea controlată în atmosferă.

Într-un fel, soarta Dream Chaser este legată simbolic de ISS. Dacă avionul spațial reușește să zboare până în 2030 și să livreze măcar o singură încărcătură către laboratorul orbital, ar închide un cerc început cu navetele spațiale americane în 1981. Dacă nu, probabil va fi nevoit să își aștepte „stațiile viitorului”.