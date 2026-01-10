Cercetători australieni au descifrat mecanismul prin care celulele decid când să crească și când să se oprească

Oamenii de ştiinţă din Australia au descifrat un mister ce a rămas mult timp neelucidat în biologia celulară, atunci când au dezvăluit modul în care celulele decid când să crească şi când să îşi oprească dezvoltarea, informează Xinhua, transmite Agerpres.

Anunţul lor marchează o descoperire care ar putea deschide noi perspective în tratarea cancerelor, epilepsiei şi altor boli asociate cu procesul de creştere, a transmis Universitatea Monash din Australia într-un comunicat de presă publicat vineri.

Cercetătorii de la Universitatea Monash au utilizat microscopia crioelectronică pentru a cartografia la un nivel aproape atomic felul în care două grupuri de proteine, cunoscute sub numele de complexul KICSTOR-GATOR1, colaborează pentru a regulariza creşterea celulelor în funcţie de disponibilitatea nutrienţilor.

Noul studiu, publicat în revista Cell, arată că KICSTOR determină GATOR1 să „oprească” creşterea celulelor atunci când nutrienţii sunt puţini, ajutând astfel celulele să îşi conserve resursele.

Mecanismul acţionează ca o frână moleculară ce previne creşterea neregulată sau dereglarea celulelor, au explicat cercetătorii australieni.

Descoperirea oferă noi perspective asupra controlului creşterii celulare, reacţiilor la stres şi mecanismelor unor boli precum cancerul, afecţiunile metabolice şi cele neurodegenerative, potrivit studiului.

„Celule au nevoie de proteine pentru a creşte, însă atunci când celulele nu găsesc echilibrul potrivit între creştere şi disponibilitatea nutrienţilor, acest lucru poate să ducă la o creştere celulară necontrolată sau chiar la o deficienţă celulară totală”, a declarat Michelle Halls, profesor-asociat la Institutul Monash pentru Ştiinţe Farmaceutice.

„În cazul multor cancere, de exemplu, celulele continuă să crească şi să se dividă chiar şi atunci când nu au ‘carburant’ suficient, în loc să încetinească, aşa cum ar face celulele sănătoase”, a explicat ea.