China a reușit o premieră mondială în spațiu. Este vorba despre finalizarea cu succes a unei manevre de realimentare orbitală pe care SUA, prin NASA sau SpaceX, nu au reușit să o efectueze până acum. Practic, prin această reușită, China nu doar că devine lider în noua cursă spațială, dar ia un avans important în fața Statelor Unite ale Americii, anunță Interesting Engineering.

În ianuarie 2025, o rachetă Long March-3B a decolat de la Centrul de Lansare Xichang din sud-vestul Chinei, de unde a transportat satelitul Shijian-25 într-o misiune istorică. Deși natura militară a operațiunii a ținut misiunea sub secretul specific al autorităților chineze, firmele de urmărire satelitară au oferit actualizări regulate despre progresul acesteia.

O premieră tehnologică mondială

Proiectat de Academia de Tehnologie Spațială din Shanghai, Shijian-25 a fost construit pentru a testa tehnologii de realimentare orbitală și extindere a misiunilor în orbita geostaționară. Conform datelor de urmărire, satelitul a andocat vara aceasta la Shijian-21, iar săptămâna trecută cei două sateliți s-au separat, în ceea ce marchează finalizarea primei misiuni.

Rapoartele internaționale confirmă că Shijian-25 a devenit primul satelit din lume care a realizat o operațiune de realimentare pe orbita geostaționară. Acest succes oferă Chinei un avantaj strategic crucial în ambițiile sale de a deveni puterea spațială dominantă la nivel global.

Complexitatea manevrelor orbitale

Andocarea a doi sateliți în orbită reprezintă o manevră extrem de complexă. Sateliții călătoresc prin spațiu cu viteze medii de 28.000 km/h. Pentru o andocare sigură, aceștia trebuie să își sincronizeze aproape perfect poziția, viteza, orientarea și unghiul. Practic, orice diferență de doar câțiva centimetri pe secundă poate cauza o coliziune catastrofală.

Companii specializate în monitorizarea situației spațiale, precum COMSPOC din SUA și S2a din Elveția, au documentat etapele cheie ale operațiunii. În iunie, COMSPOC a observat mai multe apropieri între cei doi sateliți, iar în iulie aceștia „păreau fuzionați vizual în datele senzorilor optici”, sugerând andocarea efectivă.

China lansase Shijian-21 în octombrie 2021, iar în 2022 acesta a executat propria sa operațiune complexă, și a tractat un satelit defunct către o „orbită cimitir”. Această manevră anterioară l-a lăsat fără combustibil, cee ce l-a transformat în ținta ideală pentru testul de realimentare.

Implicații militare și strategice

Realimentarea orbitală are o importanță capitală în contextul militarizării spațiului. Sateliții militari cu mai mult combustibil pot avea durate de viață mai lungi și capacitatea de a efectua manevre defensive. Generalul Stephen Whiting de la Forțele Spațiale ale SUA a subliniat în august necesitatea ca țara să depășească abordarea actuală de „folosire unică” a sateliților și să dezvolte „stații de alimentare orbitale”.

Interesant este faptul că doi sateliți americani de supraveghere, USA 270 și USA 271, au fost poziționați de o parte și de alta a sateliților Shijian în timpul operațiunii, fapt care demonstrează atenția acordată de SUA acestei tehnologii.

Viitorul explorării spațiale

Dincolo de aplicațiile militare, realimentarea orbitală este esențială pentru viitorul explorării umane a spațiului. Tehnologia este necesară pentru misiunea Artemis III a NASA, care vizează aterizarea primilor oameni pe Lună după 1972.

Nava Starship a SpaceX, modificată pentru a servi drept modul lunar, va trebui să se realimenteze în orbită înainte de a porni spre Lună. Complexitatea realimentării orbitale a cauzat însă întârzieri semnificative, iar NASA a avertizat recent că programul ar putea fi amânat cu ani de zile.

Cursa pentru recuperarea terenului pierdut

Deocamdată, SUA rămâne în urmă, deși are planificate propriile teste de realimentare orbitală pentru 2026. Compania Astroscale pregătește o misiune de realimentare cu hidrazină pe orbita geostaționară, care va sprijini un satelit al Departamentului Apărării american.

Această realizare a Chinei intensifică însă îngrijorările experților americani conform cărora țara asiatică ar putea ajunge prima înapoi pe Lună, și își va consolida astfel avantajul în noua cursă spațială globală.