O echipă mixtă de paleontologi români și maghiari a scos la iveală, în vestul Bazinului Hațeg (formațiunea Densuș-Ciula), cel mai bogat sit de fosile dinozauriene descoperit vreodată în România. Situl, denumit K2, a oferit peste 800 de fosile pe o suprafață de mai puțin de cinci metri pătrați, o concentrație spectaculoasă chiar și pentru o regiune deja celebră pentru dinozaurii pitici descoperiți aici.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cercetătorii, al căror studiu a fost publicat în revista PLOS ONE, susțin că densitatea oaselor este atât de mare, încât unele fragmente ajung să se suprapună pur și simplu. În timpul săpăturilor care au urmat, echipa a colectat mii de resturi de vertebrate, inclusiv fosile de amfibieni, țestoase, crocodili, dinozauri, pterozauri și mamifere.

„În 2019, în timpul primei noastre prospecțiuni în Bazinul Hațeg, am descoperit situl K2. A fost un moment definitoriu. Am văzut instantaneu zeci de oase mari, negre, de dinozaur, excepțional de bine conservate, care ieșeau din argila gri expusă în albia pârâului. Am început imediat lucrările, iar în câțiva ani de săpături am colectat un ansamblu de vertebrate extraordinar de bogat”, a explicat Gábor Botfalvai, conferențiar la Departamentul de Paleontologie al Universității Eötvös Loránd și coordonatorul grupului de cercetare.

Misterul acumulării de oase

Acum aproximativ 72 de milioane de ani, zona care astăzi corespunde Bazinului Hațeg era traversată de râuri efemere, care se revărsau frecvent în timpul ploilor subtropicale. Specialiștii cred că viiturile au transportat cadavrele animalelor spre un mic lac din zonă, unde debitele scădeau brusc, iar resturile se depuneau la mal.

„Studiul detaliat al rocilor din situl K2 indică faptul că aici a existat cândva un mic lac, alimentat periodic de viituri care transportau carcase de animale. Pe măsură ce debitul apelor încetinea la intrarea în lac, corpurile erau depuse în mediul deltaic de la marginea acestuia, acolo unde au format această concentrație excepțională de oase”, a subliniat Soma Budai, cercetător la Universitatea din Pavia.

Cea mai veche și mai spectaculoasă acumulare de fosile dinozauriene din Hațeg

Situl nu a oferit doar oase izolate, ci și mai multe schelete parțiale aparținând a două specii diferite de dinozauri erbivori. O parte dintre ele provin de la un erbivor de aproximativ doi metri lungime, predominant biped, din familia Rhabdodontidae, una dintre cele mai comune specii din Bazinul Hațeg.

Celălalt tip de schelet aparțin însă unui titanosaur, dinozaur din familia sauropodelor, care reprezintă cel mai bine conservat schelet de acest tip descoperit vreodată în Transilvania.

Un alt aspect important este vârsta sitului K2. Cercetătorii afirmă că reprezintă una dintre cele mai vechi acumulări de fosile dinozauriene descoperită până acum în Bazinul Hațeg. Una care, conform datelor publicate în studiu, se situează la granița dintre Campanian și Maastrichtian, mai exact acum circa 72,1 milioane de ani.