Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania

Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti, o descoperire paleontologică extrem de rară, transmite vineri agenția de știri DPA.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dinţii, aparţinând unui pterosaur din specia Eudimorphodon, arată că animalul, cel mai vechi pterosaur descoperit până acum în Germania, a trăit în urmă cu aproximativ 210 milioane de ani în regiunea sudică Eifel, conform paleontologului Lea Numberger-Thuy, transmite Agerpres.

Fosile de pterosaur Eudimorphodon au mai fost găsite până în prezent doar pe teritoriul Italiei, conform unui articol ce descrie descoperirea şi care a fost publicat în această săptămână de Numberger-Thuy şi colegii săi în The New Yearbook for Geology and Palaeontology.

Aceşti pterosauri aveau dimensiunea similară unui pescăruş, cu o anvergură a aripilor de aproximativ 1 metru.

Începând cu octombrie 2024 parcul dinozaurilor din Ernzen, la mică distanţă de frontiera cu Luxemburg, invită vizitatorii şi paleontologii amatori să caute fosile în sedimente provenite din două straturi geologice diferite, cunoscute drept paturi de oase.

Peste 1.300 de microfosile au fost descoperite în cadrul acestei iniţiative.

Dinţii ascuţiţi şi cu mai multe vârfuri ai pterozaurului sunt foarte distinctivi, permiţând identificarea imediată a fosilelor ca aparţinând speciei Eudimorphodon.

Acestea sunt „cele mai vechi rămăşiţe clare ale acestor pterosauri raportate în Germania” şi prima dovadă de acest fel în statul Renania-Palatinat, a scris echipa.

Descoperirea a surprins pe toată lumea, a spus Numberger-Thuy, fosilele de pterozaur fiind acum expuse în parc.

Directorul Bruno Zwank a declarat că descoperirea arată „că proiectele de ştiinţă cetăţenească pot produce într-adevăr descoperiri spectaculoase”.