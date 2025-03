Eclipsă totală de Lună, vizibilă parțial în România în noaptea de 13-14 martie

Prima eclipsă totală de Lună din 2022 încoace va avea loc în noaptea de 13-14 martie – dar numai pentru cei aflați pe partea nocturnă a Pământului. În timpul acestui eveniment ceresc, Luna se va afla în umbra Pământului timp de 65 de minute, căpătând o nuanță roșiatică profundă, în ceea ce se numește adesea o „lună de sânge”. În România, vineri, la ora 8:54, se va produce faza de Lună Plină, când Luna se va vedea toată noaptea, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, transmite News.ro.

Din țara noastră se va vedea doar începutul eclipsei, după care Luna va apune.

Deși eclipsa va fi vizibilă în întreaga lume la aceeași oră, cele mai bune priveliști vor fi în America de Nord și de Sud. Observatorii din unele părți ale Europei o vor putea vedea la apusul lunii, în timp ce cei din Asia de Est o vor vedea la răsăritul lunii. Punctul de maximă eclipsă se află deasupra Oceanului Pacific.

Eclipsa totală de Lună din 13-14 martie va dura puțin peste șase ore.

Luna plină atinge iluminarea maximă la 2:55 a.m. ET vineri, 14 martie. Eclipsa totală de Lună va face ca Luna să apară roșie de joi, 13 martie, până a doua zi, în funcție de fusul orar, potrivit NASA. Această eclipsă va fi vizibilă din emisfera vestică a Pământului, potrivit CBS News.

Întreaga eclipsă va fi vizibilă – și în cea mai bună formă – în cea mai mare parte a continentului american, iar în Europa, Africa și Asia de Est se va vedea parțial.

America de Nord: Toate fazele eclipsei vor fi vizibile în toate cele 50 de state americane (inclusiv Alaska și Hawaii), Canada și Mexic.

America de Sud: Cea mai mare parte a continentului va fi martoră la întregul eveniment, cu totalitatea vizibilă din Brazilia, Argentina și Chile începând după miezul nopții din 14 martie.

Europa: Europa de Vest – inclusiv Spania, Franța și Regatul Unit – va vedea totalitatea pe măsură ce Luna apune devreme în dimineața zilei de 14 martie.

Africa: Africa de Vest extremă – inclusiv Capul Verde, Maroc și Senegal – va vedea totalitatea în timp ce Luna apune devreme în dimineața zilei de 14 martie.

Oceania: Locuitorii Noii Zeelande vor vedea eclipsa în ultimele sale etape, Luna fiind deja în umbra parțială la răsăritul din 14 martie.

Europa are parte de o imagine slabă a acestei eclipse totale de Lună.

În Londra, faza penumbrală va putea fi văzută de la ora 3:47 a.m. GMT pe 14 martie, iar faza parțială de la ora 5:09 a.m. GMT. Cu toate acestea, Luna plină va apune la 6:22 a.m. GMT, chiar înainte de începerea totalității, astfel încât singurul spectacol va fi o linie abia sesizabilă a umbrei Pământului peste Lună, pe măsură ce aceasta se scufundă în orizontul vestic. Locurile situate mai la vest vor avea o priveliște ceva mai bună. Din Cardiff, Țara Galilor, totalitatea va începe la 6:26 a.m. GMT, cu 10 minute înainte de apusul local al Lunii, în timp ce în Dublin, apusul local al Lunii nu va avea loc până la 6:48 a.m. GMT.

Se poate spune că singurele locuri din Europa în care se poate vedea această eclipsă într-un mod impresionant sunt Islanda și Groenlanda. Din Reykjavik, Islanda, totalitatea are loc între 06:26 și 7:31 a.m. GMT, iar apusul local al Lunii are loc abia la 7:58 a.m.

Când și unde se vede „Luna viermilor de sânge”

În timp ce Luna plină va răsări devreme vineri, ea apare plină din jurul serii de miercuri până sâmbătă dimineața, potrivit NASA.

Fenomenul „Lunii sângeroase” va începe înainte ca Luna plină să atingă iluminarea maximă. La începutul eclipsei de Lună, Luna va începe să se deplaseze prin umbra Pământului în noaptea de joi spre vineri, la ora 11:57 p.m. EDT. Cu toate acestea, întunecarea treptată a Lunii nu va fi vizibilă până în jurul orei 1:09 a.m. vineri. Luna va fi complet umbrită de la aproximativ 2:26 a.m. la 3:31 a.m., cu cea mai mare oportunitate de vizionare a Lunii roșii în jurul orei 2:59 a.m.

Privitorii din America de Nord și de Sud vor avea cele mai bune priveliști ale „Lunii viermilor de sânge”, deși unele părți din Europa și Africa ar putea să o vadă.

Luna va apărea roșu-portocalie atunci când se află în umbra Pământului. Orice lumină solară care nu este blocată de Pământ în timpul eclipsei va fi filtrată printr-o „felie groasă din atmosfera Pământului” în timp ce se îndreaptă spre suprafața Lunii, potrivit NASA. Acest lucru va face ca Luna să pară roșie.

De ce Luna plină din martie este numită Luna viermilor?

Luna plină din această lună mai este numită și Luna viermilor. Potrivit Old Farmer’s Almanac, porecla ar putea proveni de la viermii de pământ pe care îi găsim de obicei când se apropie primăvara.

Alte denumiri pentru Luna plină din martie sunt Luna vulturului, Luna gâștei, Luna corbului care se întoarce, Luna zahărului, Luna vântului puternic și Luna ochilor dureroși.