Enceladus, luna înghețată a lui Saturn, ar putea fi locuibilă, susțin cele cele mai recente dovezi

Oamenii de știință au confirmat că elementele de bază necesare vieții sunt „ușor disponibile” pe Enceladus, o lună înghețată cu un diametru de doar 505 kilometri (cât o jumătate din suprafața statului Colorado, SUA). Datorită combinației de apă lichidă, sursă de energie hidrotermală și a unui echipament chimic aproape complet, Enceladus are un potențial uriaș de a găzdui viață extraterestră, afirmă LiveScience.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Descoperirea se bazează pe analiza fragmentelor de gheață proaspăt aruncate din crăpăturile din apropierea polului sud al lui Enceladus, un fenomen observat prima dată de sonda Cassini a NASA în urmă cu două decenii.

În studiile anterioare, oamenii de știință identificaseră deja cinci din cele șase elemente esențiale vieții: carbon, hidrogen, azot, oxigen și fosfor (lipsea doar sulful), în gheața veche care se depusese în inelul E al lui Saturn. Totuși, exista incertitudinea că aceste molecule nu proveneau cumva din contaminarea cosmică.

Noul studiu, publicat în revista Nature Astronomy, elimină însă această îndoială.

Semnale chimice ascunse

Cercetătorii au reanalizat datele colectate în 2008, când sonda Cassini a trecut chiar pe deasupra gheizerului de gheață. Fragmentele de gheață au lovit atunci detectorul sondei la o viteză de 18 kilometri pe secundă, și au dezvăluit semnale chimice ascunse anterior.

Folosind spectrometria de masă, echipa a identificat compuși chimici complecși, care, pe Pământ, sunt implicați în reacțiile ce duc la formarea moleculelor esențiale vieții. Aceste structuri conțin, cel mai probabil, azot și oxigen.

„Aceste molecule pe care le-am găsit în materialul proaspăt ejectat dovedesc că moleculele organice complexe detectate de Cassini… sunt ușor disponibile în oceanul lui Enceladus”, a declarat co-autorul studiului, Frank Postberg, profesor de științe planetare la Universitatea din Berlin.

Un mediu aproape perfect

Potrivit astronomului Nozair Khawaja, co-autor al studiului, existența acestor molecule crește semnificativ probabilitatea ca luna să fie locuibilă. Khawaja a subliniat că ar fi o descoperire „uriașă” chiar și în lipsa vieții, deoarece ar ridica „întrebări serioase despre motivul pentru care viața nu este prezentă într-un astfel de mediu, când sunt întrunite toate condițiile”.

Interesul pentru Enceladus a deveniit atât de mare încât ESA (Agenția Spațială Europeană) plănuiește deja o misiune viitoare pentru a trimite o sondă care să aterizeze la polul sud al lunii și să colecteze mostre direct din gheizer. Lansarea este vizată pentru începutul anilor 2040.