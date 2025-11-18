Compania Exowatt, susținută de CEO-ul OpenAI, dorește să alimenteze centrele de date AI cu miliarde de „roci fierbinți”

Când Hannan Happi, CEO și cofondator al Exowatt, a început să conceapă modul de rezolvare a crizei energetice a inteligenței artificiale, acesta a avut ca țel cifra de un cent per kWh. El susține că a venit cu soluția care, dacă se dovedește a putea furniza energie electrică continuu, poate fi revoluționară: energia solară termică. Conform TechCrunch, aceasta este stocată pentru o perioadă lungă de timp, iar materialele încălzite tind să fie derivate din roci, de aici și denumirea „roci fierbinți”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Exowatt a strâns 120 de milioane de dolari pentru a atinge 1 cent/kWh

După ani de brainstorming și construcție, primul pas al Exowatt către acest obiectiv este o cutie simplă, de dimensiunea unui container de transport, acoperită cu un acoperiș transparent.

Sursa foto: Exowatt

Dacă Exowatt își poate îndeplini promisiunea de a furniza energie solară ieftină care generează electricitate 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ar putea revoluționa piața centrelor de date și lumea energiei în general, furnizând energie non-stop la un cost foarte mic.

Pentru a scala producția în vederea atingerii obiectivului de un cent pe kWh, Exowatt a strâns 50 de milioane de dolari suplimentari într-o extindere a rundei de finanțare de serie A de 70 de milioane de dolari, care s-a încheiat în aprilie. Extinderea a fost condusă de MVP Ventures și 8090 Industries, cu participarea unei multitudini de firme și persoane, printre care și CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

Cum funcționează „rocile fierbinți”

Exowatt reambalează practic o tehnologie care există de zeci de ani. Cunoscută sub numele de energie solară concentrată sau energie solară termică, aceasta utilizează energia soarelui pentru a încălzi materiale care sunt bune pentru stocarea sau transportul energiei termice. În cazurile în care energia termică este stocată pentru o perioadă lungă de timp, aceste materiale tind să fie derivate din roci sau să semene cu acestea.

Sursa foto: Exowatt

Fiecare dispozitiv P3 constă dintr-o cutie metalică acoperită cu lentile care concentrează lumina soarelui într-un fascicul îngust. Fasciculul încălzește apoi o cărămidă specială din interiorul containerului de transport. Un ventilator suflă aer peste cărămidă pentru a transporta căldura către o altă cutie care conține un motor Stirling (un dispozitiv acționat de un piston care transformă căldura în energie mecanică) și un generator.

Fiecare baterie termică poate reține căldura până la cinci zile, asigurând funcționarea continuă, iar Exowatt va conecta mai multe baterii pentru a alimenta o singură unitate generatoare. Numărul acestora depinde de cât de repede și câtă energie electrică dorește să genereze clientul.

Eficiența sistemului este comparabilă cu cea a panourilor solare fotovoltaice și puțin mai bună decât cea a sistemelor fotovoltaice combinate cu baterii litiu-ion, a spus Happi.