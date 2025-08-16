Microreactoarele nucleare portabile devin realitate pentru Forțele Aeriene ale SUA

Compania californiană Radiant a semnat un acord istoric cu Defense Innovation Unit și Departamentul Forțelor Aeriene ale SUA, în ceea ce reprezintă primul contract destinat livrării unui microreactor nuclear produs în serie către o bază militară americană, anunță WorldNuclearNews.

Reactoarele Kaleidos, dezvoltate de Radiant, sunt microreactoare portabile de 1 MWe, răcite cu gaz la temperatură înaltă și dotate cu un miez de grafit și combustibil TRISO (tri-structural izotropic).

Programul face parte din inițiativa Advanced Nuclear Power for Installations, lansată în 2024, care își propune să proiecteze, licențieze, construiască și opereze microreactoare nucleare pe instalații militare americane.

Primul test al reactorului este programat pentru 2026

„Suntem mândri că am semnat primul acord pentru livrarea de microreactoare nucleare de serie către o bază militară americană. În doar 36 de luni, reactoarele Kaleidos vor fi transportate pe camioane și, în 48 de ore, vor fi conectate și vor furniza energie securizată și rezistentă cibernetic Forțelor Aeriene ale SUA, fără necesitatea realimentării pentru ani de zile”, a declarat Doug Bernauer, CEO și fondator Radiant.

Primul test al reactorului este programat pentru 2026, iar implementările inițiale pentru baze militare vor începe în 2028. În iulie, Radiant a fost selectată de Departamentul Energiei al SUA pentru a efectua primele teste în cadrul platformei Demonstration of Microreactor Experiments de la Idaho National Laboratory.

Această tehnologie inovatoare promite să ofere bazei militare americane energie sigură, continuă și independentă, deschizând calea pentru un viitor în care microreactoarele nucleare ar putea deveni standard în alimentarea infrastructurilor critice.