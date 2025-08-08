Startup-ul american Lyten vrea să resusciteze fostul gigant european al bateriilor Northvolt

Startup-ul californian Lyten a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru a cumpăra activele rămase ale companiei falimentare Northvolt din Suedia şi Germania, într-o mişcare ce ar putea reaprinde speranţele Europei de a-şi construi o industrie proprie de baterii pentru vehicule electrice, reducând astfel dependenţa de China, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Cine este Lyten?

Fondat în 2015, Lyten şi-a început activitatea într-un container de transport maritim din California, dar a atras ulterior sprijin din partea unor jucători majori precum Stellantis (grupul-mamă al Chrysler) şi gigantul american al livrărilor FedEx. Compania dezvoltă baterii pe bază de litiu-sulf, o tehnologie care ar putea rivaliza cu bateriile litiu-ion convenţionale.

În 2024, Lyten a anunţat planuri pentru construirea primei gigafabrici din lume de baterii litiu-sulf în Reno, Nevada, cu o investiţie de peste 1 miliard de dolari. De asemenea, în ultimul an a achiziţionat două afaceri ale fostei Northvolt: un centru de cercetare şi dezvoltare din SUA şi fabrica de sisteme de stocare a energiei – cea mai mare din Europa.

Ce s-a întâmplat cu Northvolt?

Northvolt, odinioară considerat un pionier al industriei europene de baterii, a intrat în faliment în martie 2025, după ce fusese plasat anterior sub protecţia falimentului conform legislaţiei americane (Chapter 11). Compania nu a reuşit să scaleze producţia la uzina sa principală din nordul Suediei, în ciuda sprijinului de la clienţi precum producătorul de camioane Scania.

Cu un portofoliu de comenzi de 50 de miliarde de dolari din partea unor constructori auto ca BMW, Volkswagen, Volvo Cars şi Audi, Northvolt promitea să fie liderul european al bateriilor.

Însă toate aceste comenzi au fost anulate după intrarea în faliment. Din 2016, Northvolt a atras peste 10 miliarde de dolari în finanţări (capital propriu, datorii şi fonduri publice) şi a avut la un moment dat peste 6.000 de angajaţi, majoritatea concediaţi ulterior. Printre cei mai mari acţionari se aflau Volkswagen (cu o participaţie de 21%) şi Goldman Sachs (19%).

De ce sunt importante bateriile litiu-sulf?

Mulţi specialişti din industria vehiculelor electrice speră că bateriile litiu-sulf vor deveni standardul viitorului, fiind de până la două treimi mai ieftine decât celulele actuale litiu-ion.

Aceste baterii nu conţin nichel, cobalt sau mangan – materiale ale căror lanţuri de aprovizionare sunt controlate în mare parte de China – ceea ce le face nu doar mai ieftine, ci şi mai sustenabile din punct de vedere geopolitic şi ecologic.

Cine susţine Lyten?

Până în prezent, Lyten a atras investiţii de peste 625 milioane de dolari din partea unor investitori de calibru, inclusiv Stellantis, FedEx şi guvernul SUA.

Printre alţi parteneri şi investitori se numără Honeywell (furnizor pentru Boeing şi Airbus), fondul de investiţii Prime Movers Lab şi compania minieră canadiană Wallbridge.

Prin achiziţia activelor Northvolt, Lyten ar putea deveni un jucător-cheie în renaşterea ambiţiilor europene în domeniul bateriilor – într-un moment în care continentul caută urgent alternative la tehnologiile şi materiile prime dominate de China.