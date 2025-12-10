Prețurile bateriilor pentru vehicule electrice au continuat să scadă în 2025, însă ritmul reducerilor începe să se tempereze. Potrivit sondajului anual Bloomberg, costul mediu al unui pachet de baterii a atins 108 dolari pe kilowatt-oră, ceea ce reprezintă o scădere de opt procente față de anul precedent. Experții se așteaptă ca această tendință descendentă să continue și în 2026, dar într-un ritm mai lent. Bloomberg prognozează un preț mediu de 105 dolari/kWh pentru anul viitor, adică o reducere de aproximativ trei procente.

Riscuri în lanțul de aprovizionare

Scăderea accelerată din 2025 nu a fost însă garantată. Prețurile unor metale esențiale pentru baterii au crescut temporar în cursul anului. Studiul menționează riscuri importante în lanțul global de aprovizionare. Printre ele se numără problemele din minele de litiu din China și restricțiile privind exportul de cobalt din Republica Democrată Congo. Aceste restricții au dus la o creștere de 124% a prețului cobaltului între ianuarie și octombrie 2025.

Factori care influențează prețurile

Chiar și așa, studiul arată că aceste costuri ridicate ale materiilor prime nu explică în totalitate încetinirea scăderii prețurilor din 2026. Tarifele comerciale în creștere la nivel internațional reprezintă un alt factor important. Totuși, există și elemente care favorizează menținerea unui trend descendent. Raportul indică o supraproducție a capacităților industriale din China, intensificarea competiției pe piața globală și o tranziție continuă către tehnologii mai ieftine, precum bateriile pe bază de litiu-fier-fosfat (LFP). Acest tip de celule este considerat mai accesibil și mai sigur, motiv pentru care câștigă pondere pe piață.

Impactul concurenței asupra pieței

„Concurența acerbă face ca bateriile să fie mai ieftine în fiecare an”, afirmă Evelina Stoikou, șefa echipei de Tehnologie a Bateriilor din cadrul BloombergNEF. Ea subliniază că industria se află într-un moment important. Prețurile de producție aflate la un minim istoric pot reduce costul final al vehiculelor electrice. În plus, pot accelera dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei la scară largă. Astfel de sisteme devin esențiale pentru integrarea unui volum tot mai mare de energie provenită din surse regenerabile.

Extinderea sistemelor de stocare

Importanța scăderii prețurilor nu se limitează la sectorul auto. În 2010, un kilowatt-oră de capacitate de stocare costa aproape 1.000 de dolari. De atunci, costurile au scăzut într-un ritm semnificativ, ceea ce a permis extinderea rapidă a pieței de baterii pentru uz staționar. Aceste sisteme joacă un rol crucial în stabilizarea rețelelor electrice, în special într-un context marcat de creșterea puternică a producției din surse eoliene și fotovoltaice.

Cererea în creștere pentru energie electrică

Sistemele de stocare devin și mai importante în condițiile în care cererea de energie electrică crește accelerat. Centrele de date, aflate în expansiune la nivel global, consumă cantități tot mai mari de electricitate. Bateriile permit o gestionare mai eficientă a fluctuațiilor din producția de energie și pot reduce presiunea asupra infrastructurii existente. Bloomberg anticipează că instalările globale de sisteme de stocare staționară se vor dubla în următorul deceniu.

Perspective de viitor

Chiar dacă ritmul reducerilor de preț va încetini, dinamica pieței rămâne favorabilă, mai ales datorită concurenței și diversificării tehnologice. Factori precum tarifele, costurile materiilor prime și incertitudinile geopolitice rămân însă elemente care pot influența evoluția pe termen scurt. Pentru moment, tendința generală este una descendentă, iar industria se pregătește pentru un nou ciclu de ajustări, în care eficiența și costurile reduse devin priorități centrale.