Administrația condusă de Donald Trump a anunțat o nouă măsură controversată. Este vorba despre plata a aproximativ 1 miliard de dolari către grupul energetic francez TotalEnergies pentru a renunța la dezvoltarea unor proiecte de energie eoliană offshore în Statele Unite.

Decizia marchează o schimbare radicală de strategie, după ce autoritățile au optat să compenseze companiile pentru abandonarea investițiilor aprobate în perioada administrației Joe Biden, potrivit Ars Technica.

Două proiecte abandonate, unul de importanță strategică

Suma plătită de guvernul american acoperă costurile pentru două concesiuni maritime deja achiziționate de TotalEnergies. Unul dintre proiecte era de dimensiuni mai reduse, în apropierea coastelor Carolinei, însă al doilea, Attentive Energy, reprezenta o investiție majoră în largul statului New Jersey.

Acesta din urmă ar fi avut o capacitate de până la 3 gigawați, suficientă pentru a alimenta milioane de locuințe, o eficiență dificil de înlocuit prin alte surse de energie.

Schimb de direcție: de la eolian la petrol și gaze

În baza acordului, TotalEnergies se obligă să redirecționeze investiția de aproximativ 1 miliard de dolari către proiecte de petrol și gaze naturale din SUA. În plus, compania s-a angajat să renunțe complet la orice planuri viitoare de dezvoltare a energiei eoliene offshore pe piața americană.

Decizia vine după mai multe tentative eșuate ale administrației de a bloca proiecte eoliene aflate deja în construcție.

Critici în contextul creșterii prețurilor la energie

Analiștii atrag atenția că măsura vine într-un moment sensibil pentru piețele energetice globale, marcate de volatilitate și creșteri de prețuri la petrol și gaze.

Deși Statele Unite sunt un mare producător de hidrocarburi, prețurile interne sunt influențate de dinamica globală, ceea ce înseamnă că noile investiții în exporturi de gaz natural lichefiat ar putea accentua expunerea consumatorilor americani la fluctuațiile internaționale.

Autoritățile susțin că măsura va reduce costurile

În ciuda criticilor, oficialii americani afirmă că acordul va contribui la scăderea facturilor la energie. Secretarul de Interne, Doug Burgum, a declarat că proiectele bazate pe combustibili fosili vor asigura „energie fiabilă și accesibilă” pentru populație.

Totuși, lipsa unor mecanisme clare de evaluare a impactului economic și energetic al deciziei ridică semne de întrebare în rândul experților, care avertizează că renunțarea la proiecte eoliene de amploare ar putea avea efecte pe termen lung asupra tranziției energetice a Statelor Unite.