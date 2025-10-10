Europa are nevoie urgentă de rachete reutilizabile pentru a ajunge din urmă SpaceX, declară directorul ESA

Europa se află în fața unei noi curse spațiale, iar Agenția Spațială Europeană (ESA) vrea să recupereze terenul pierdut în fața gigantului SpaceX al lui Elon Musk. Josef Aschbacher, directorul ESA, a declarat într-un interviu pentru AFP că Europa trebuie să dezvolte rapid propriul sistem de lansare cu rachetă reutilizabilă pentru a rămâne competitivă, informează Phys.org.

În prezent, racheta Ariane 6, lansată pentru prima dată în iulie 2024, nu este reutilizabilă, spre deosebire de Falcon 9, care domină piața globală a lansărilor comerciale. „Trebuie să ne asigurăm că venim pe piață cu un lansator reutilizabil cât mai curând posibil”, a spus Aschbacher, cel care a adăugat că ESA „este pe drumul cel bun” pentru a realiza acest obiectiv.

Schimbare de paradigmă în industria europeană

ESA a selectat cinci companii europene pentru a concura la construcția primului sistem de lansare reutilizabil, iar în cadrul consiliului ministerial din luna viitoare, lista va fi redusă la una sau două firme. „Următoarea generație de lansatoare va fi foarte diferită”, a subliniat Aschbacher, care a explicat că în momentul planificării Ariane 6, reutilizarea nu era considerată rentabilă.

Decizia ESA urmărește modelul NASA, care a început să externalizeze lansările către companii private, precum SpaceX și Blue Origin, pentru a reduce costurile și a accelera ritmul lansărilor.

Un Starlink european în pregătire

Un alt proiect strategic este crearea unui sistem european de sateliți de internet, IRIS2, programat să devină operațional în 2030. „Europa are nevoie absolut urgent de acest sistem”, a spus Aschbacher, care a precizat că IRIS2 va avea mai puțini sateliți decât Starlink și va fi axat pe comunicații securizate.

Directorul ESA a mai amintit că, deși Europa uneori rămâne câțiva ani în urmă față de competitori, programele sale, precum sistemul de navigație Galileo și Copernicus, au devenit „cele mai bune din lume”.

Provocările financiare și colaborarea internațională

Aschbacher a avertizat că investițiile europene în spațiu scad, în timp ce economia spațială globală crește. Agenția cere un „angajament financiar puternic” din partea celor 23 de state membre ESA.

De asemenea, reducerea bugetului NASA în SUA ar putea afecta misiuni comune, inclusiv Stația Spațială Internațională și programul Artemis. Totuși, Europa intenționează să ducă la bun sfârșit aceste misiuni emblematice, chiar și fără implicarea americană, prin colaborări cu alți parteneri internaționali.

În final, Aschbacher a subliniat atractivitatea ESA pentru cercetători internaționali. „Există interes din partea colegilor din Statele Unite de a lucra în cadrul agenției europene”, a subliniat directorul Agenției Spațiale Europene.