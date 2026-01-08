Planeta gigant Jupiter are aproape 100 de luni cunoscute, însă niciuna nu a captat interesul și imaginația astronomilor și oamenilor de știință din domeniul spațial la fel de mult ca Europa, o lume acoperită de gheață despre care se crede că adăpostește un vast ocean de apă sărată lichidă. Acesta a ;i fost motivul pentru care Europa a fost, de decenii, aproape de vârful listei corpurilor din Sistemul Solar ce merită explorate în căutarea vieții extraterestre.

Însă Europa ar putea să nu dispună de activitatea submarină necesară pentru a susține viața, arată un studiu recent publicat în Nature Communications, studiu coordonat de Paul Byrne, profesor asociat de științe ale Pământului, mediului și planetelor în cadrul Universității din Washington.

Europa este inactivă din punct de vedere geologic

Paul Byrne și echipa sa au folosit modele care iau în considerare dimensiunea Europei, compoziția nucleului său stâncos și forțele gravitaționale ale lui Jupiter. Concluzia? Europa nu ar avea mișcări tectonice, izvoare hidrotermale sau alte forme de activitate subacvatică considerate esențiale pentru viață.

„Dacă am putea explora acel ocean cu un submarin telecomandat, am vedea un fund de ocean complet liniștit, fără fracturi noi, vulcani activi sau jeturi de apă fierbinte. Din punct de vedere geologic, totul ar fi foarte calm. Și pe o lume înghețată ca Europa, un fund oceanic liniștit ar putea însemna un ocean lipsit de viață”, explică Byrne.

O lume înghețată cu ocean subteran

Europa este acoperită de o scoarță de gheață cu grosimea estimată între 15 și 25 km, sub care se află un ocean care se întinde până la 100 km adâncime. Sub ocean se află un nucleu stâncos, similar cu cel al Pământului, însă orice căldură internă ar fi fost disipată cu miliarde de ani în urmă.

Forțele mareice exercitate de Jupiter au rolul de a menține unele luni geologic active, cum este Io, însă orbita stabilă și îndepărtată a Europei reduce considerabil intensitatea mareelor. „Europa are probabil un anumit nivel de încălzire mareică, motiv pentru care nu este complet înghețată, dar mareele nu sunt suficiente pentru a genera activitate geologică semnificativă pe fundul oceanului”, explică Byrne.

Viitoare explorări și misiunea Europa Clipper

Chiar dacă fundul oceanic ar fi nepotrivit pentru viață, oamenii de știință rămân nerăbdători să exploreze Europa. Misiunea Europa Clipper, programată pentru primăvara anului 2031, va survola luna și va obține imagini detaliate ale suprafeței și măsurători precise ale oceanului subteran.

„Aceste date ar trebui să răspundă multor întrebări și să ne ofere mai multă certitudine”, a declarat Byrne. Chiar dacă luna s-ar dovedi lipsită de viață, cercetătorul nu este descurajat: „Sunt convins că există viață undeva în Univers, chiar dacă la 100 de ani-lumină distanță. De aceea explorăm, pentru a descoperi ce se află acolo”.