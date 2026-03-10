Agenția Spațială Europeană (ESA) investighează datele referitoare la un meteorit, estimat a avea câțiva metri în diametru, care s-a dezintegra în atmosferă deasupra Europei duminică, conform unui comunicat al ESA preluat marți de AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În jurul orei 17:55 GMT, un meteorit foarte luminos, traversând cerul din sud-vest spre nord-est, a fost observat de numeroase persoane din Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda, potrivit ESA.

Evenimentul a fost capturat de numeroase camere dedicate observării meteoriților

Mingea de foc a rămas vizibilă timp de aproximativ șase secunde, lăsând o dâră luminoasă pe cer înainte de a se fragmenta, iar unii martori au raportat că au auzit o explozie la sol. Evenimentul a fost capturat de numeroase camere dedicate observării meteoriților, cum ar fi rețeaua europeană AllSky7 Fireball, dar și de telefoane mobile și alte dispozitive, generând un val de postări pe rețelele sociale.

Cel puțin o locuință din orașul german Koblenz-Guls, situat în centrul-vest, a fost atinsă de fragmente mici ale meteoritului, fără ca vreo persoană să fie rănită, conform ESA.

Roca spațială avea „până la câțiva metri în diametru”

Echipa de apărare planetară a ESA, responsabilă cu creșterea ratei de detectare a meteoriților înainte de impact, a demarat analiza datelor disponibile. În prezent, se estimează că roca spațială avea „până la câțiva metri în diametru”. Obiectele de această dimensiune lovesc Pământul la intervale care variază de la câteva săptămâni până la câțiva ani.

Momentul și traiectoria impactului sugerează că obiectul probabil nu ar fi putut fi observat de telescoapele mari care monitorizează cerul nocturn pentru detectarea asteroizilor.

Astfel, meteoriții mici care se apropie de Pământ din zone luminoase ale cerului, vizibile pe timpul zilei sau la amurg, precum în acest caz, scapă atenției majorității observatorilor. Până în prezent, doar 11 astfel de obiecte spațiale au fost detectate înainte de a pătrunde în atmosferă, notează AFP.