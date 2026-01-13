O descoperire controversată readuce în prim-plan una dintre marile întrebări ale paleoantropologiei: cine a fost, de fapt, primul reprezentant al genului Homo care a părăsit Africa? Un nou studiu sugerează că Homo erectus, considerat mai bine de un secol pionierul marilor migrații umane, s-ar putea să nu fi fost singur… sau nici măcar primul, informează LiveScience.

Cercetarea se bazează pe o analiză detaliată a unor fosile descoperite la Dmanisi, un sit arheologic din Republica Georgia, celebru pentru faptul că adăpostește unele dintre cele mai vechi rămășițe de hominini găsite în afara Africii. Cele cinci cranii descoperite aici, datate la aproximativ 1,8 milioane de ani, au provocat de-a lungul timpului dezbateri aprinse în comunitatea științifică, din cauza variației anatomice neobișnuit de mari dintre ele.

Până acum, majoritatea studiilor s-au concentrat asupra craniilor, și mulți cercetători au susținut că toate fosilele aparțin speciei Homo erectus. Potrivit acestora, diferențele morfologice sunt explicabile prin variații naturale, inclusiv între sexe sau indivizi. Alți specialiști au mers mai departe și au propus existența a două specii distincte la Dmanisi: una mai apropiată de australopiteci, denumită Homo georgicus, și o alta mai apropiată de oamenii timpurii din genul Homo, numită Homo caucasi.

La Dmanisi ar fi coexistat mai mult de o specie umană

Noul studiu, publicat pe 3 decembrie în revista PLOS One, schimbă perspectiva, și mută atenția de la cranii la dinți. Echipa de cercetători a analizat 24 de dinți aparținând a trei indivizi de la Dmanisi și i-a comparat cu un eșantion mult mai larg – 559 de dinți proveniți de la australopiteci, specii timpurii de Homo precum Homo habilis și Homo erectus, dar și de la oameni moderni.

Potrivit autorilor, diferențele observate în structura dentară sunt suficient de mari încât să sugereze că la Dmanisi ar fi coexistat mai mult de o specie umană. Dacă această interpretare este corectă, ea ar indica faptul că migrația din Africa a început mai devreme și a implicat mai multe ramuri ale arborelui evolutiv uman, nu doar pe Homo erectus.

Implicațiile sunt majore

„Rezolvarea acestei controverse ne-ar putea spune dacă Homo erectus a fost într-adevăr prima specie care a părăsit Africa sau dacă alți hominini au făcut acest pas înaintea sa”, a explicat Victor Nery, coautor al studiului și cercetător la Universitatea din São Paulo.

Implicațiile sunt majore. Dacă specii umane mai primitive au ajuns în Eurasia înaintea lui Homo erectus, acestea ar fi putut contribui la apariția unor descendenți îndepărtați, precum Homo floresiensis sau Homo luzonensis, descoperiți mult mai târziu în Asia de Sud-Est. O astfel de ipoteză ar complica și mai mult povestea migrațiilor timpurii și a diversității umane.

Totuși, nu toți specialiștii sunt convinși

Unii cercetători atrag atenția că variația dentară ar putea fi explicată și prin existența unei singure specii extrem de variabile. Analiza unor dinți din mandibulă, de exemplu, indică faptul că fosilele ar putea aparține în continuare lui Homo erectus.

„Cea mai simplă explicație ar putea fi existența unei singure specii, foarte variabile, în care unii indivizi păstrează trăsături mai arhaice, iar alții prezintă caracteristici mai evoluate”, avertizează antropologii care rămân prudenți în fața concluziilor.