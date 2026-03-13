Oamenii de ştiinţă de la Regatul Unit anticipează că, în următorii 15 ani, pe mesele britanicilor ar putea apărea alimente inovatoare precum foie-gras cultivat în laborator, insecte comestibile şi ciocolată imprimată 3D, potrivit unui raport al agenţiilor pentru standarde alimentare FSA şi FSS, relatează vineri DPA/PA Media, preluat de Agerpres.

Raportul identifică tehnologiile alimentare cu cel mai mare potenţial de a transforma dieta britanicilor până în 2035 şi evidenţiază măsurile pe care autorităţile le iau pentru a garanta siguranţa acestor produse. Printre ele se numără alimentele cultivate în laborator din celule animale şi vegetale – precum friptura de vită, pui şi foie-gras –, dintre care două sunt deja evaluate pentru riscuri, iar altele urmează să fie supuse aceluiaşi proces.

Insectele comestibile ar putea fi vândute întregi sau sub formă de pulbere, adăugată în diverse produse, patru specii fiind deja autorizate temporar în Regatul Unit, în aşteptarea evaluării complete a siguranţei lor. Autorităţile avertizează că proteinele alergene din crustacee se regăsesc şi în insecte, ceea ce poate provoca reacţii similare la persoanele alergice, aspect luat în considerare în cadrul evaluărilor.

Alte inovaţii vizate includ agricultura verticală – cultivarea plantelor în spaţii interioare controlate pentru recolte constante –, folosirea plantelor ca mini-fabrici pentru producerea ingredientelor specifice şi fermentaţia cu gaz, ce transformă dioxidul de carbon în proteine unicelulare pentru consum alimentar.

Raportul abordează şi tehnologii încă în stadiu conceptual, precum imprimarea 3D a alimentelor, care ar putea permite crearea de produse personalizate, cum ar fi ciocolata sau piureul de cartofi, utile în special persoanelor cu dificultăţi de înghiţire. Experţii spun că aceste metode nu vor fi pe scară largă în următorii cinci-zece ani, dar au potenţialul de a revoluţiona alimentaţia personalizată.

Thomas Vincent, director adjunct pentru inovare în cadrul FSA, a subliniat necesitatea ca noile metode de producţie să respecte standardele de siguranţă şi igienă alimentară, să ia în calcul alergiile şi să ofere valoarea nutritivă aşteptată, mai ales dacă alimentele cultivate în laborator înlocuiesc carnea tradiţională. El a mai adăugat că evaluările de siguranţă se concentrează atât pe riscurile acute – efectele imediate după consum –, cât şi pe riscurile cronice, incluzând potenţialele substanţe cancerigene şi impactul pe termen lung asupra sănătăţii, pentru a proteja consumatorul într-un mod cuprinzător.