Instalația spectroscopică 4MOST, atașată telescopului european VISTA, a realizat primele observații și a început cartografierea cerului

4MOST, o instalaţie spectroscopică ataşată de telescopul Observatorului european VISTA, amplasat în Chile, a furnizat primele sale analize în această săptămână, dând startul unei vaste cartografieri a unor regiuni mari ale bolţii cereşti, a anunţat marţi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS), citat de AFP, transmite Agerpres.

Sâmbătă, VISTA, cel mai mare telescop din lume cu oglinda sa de 4,1 metri în diametru, a captat o lumină intermitentă înregistrată în spectre luminoase de către 4MOST, un instrument dezvoltat în mare parte de echipele de cercetători de la CNRS, Universitatea Claude Bernard Lyon 1 şi ENS Lyon.

„Am plasat 4MOST pe telescopul VISTA, conectându-l de acesta prin 2.400 de fibre optice, care ne permit să analizăm în acelaşi timp 2.400 de obiecte cosmice diferite, adică stele şi galaxii”, a explicat Florence Laurent, ingineră la CNRS.

„Când captăm lumina, folosim timpi de expunere de 20 de minute, pentru ca elementele să fie suficient de luminoase pentru a fi înregistrate, iar apoi traducem lumina într-un spectru pentru a putea cunoaşte compoziţia chimică a elementelor, viteza lor, temperatura lor, toate caracteristicile spectroscopice ale acestor stele şi galaxii”, a adăugat ea.

Fiecare punct luminos reperat este aşadar descompus imediat şi transcris într-o bandă de culori, fiecare dintre acestea corespunzând unei informaţii.

Lumina captată pe 18 octombrie a permis observarea galaxiei Sculptorul (NGC252), a roiului globular NGC288 – vechi de peste 13 miliarde de ani, apărut în timpul naşterii Căii Lactee – şi a peste 2.000 de alte surse, printre care se numără stele din galaxia noastră „a căror temperatură, masă, diametru, viteză, vârstă şi compoziţie chimică sunt de acum cunoscute”, precizează un comunicat de presă publicat de CNRS.

„4MOST a realizat simultan spectrele a peste 100 de galaxii, aflate la o distanţă de până la 10 miliarde de ani-lumină pentru a evalua distanţa, mişcarea, evoluţia şi găurile negre din centrul acestora”.

Proiectul a fost lansat în 2010, iar cercetătorii francezi au jucat un rol central în dezvoltarea acestui instrument european. Două dintre cele trei spectrografe ale sale „au fost realizate de Centrul de Cercetare în Astrofizică din Lyon (CNRS/ Universitatea Claude Bernard Lyon 1/ ENS Lyon)”, a precizat comunicatul CNRS.

Misiunea instrumentului 4MOST este programată să aibă o durată de 15 ani, în timpul căreia, în toate nopţile, telescopul VISTA îi va oferi în permanenţă datele luminoase care îi alimentează spectrografele.

„El va creşte de 10 ori capacitatea noastră de a cartografia regiuni mari ale bolţii cereşti. Cantitatea de măsurători fizice pe care le vom obţine asupra unor obiecte atât de îndepărtate este cu adevărat impresionantă!”, a concluzionat Johan Richard, astronom şi cercetător la Universitatea Claude Bernard Lyon 1.