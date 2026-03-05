Cercetătorii explorează o tehnologie care ar putea schimba radical modul în care ne conectăm la internet. În locul routerelor WiFi clasice, specialiștii vorbesc deja despre o posibilă generație de rețele bazate pe principiile mecanicii cuantice – așa-numitul internet cuantic, relatează publicația El Economista, potrivit Mediafax.

Internetul cuantic, o alternativă la routerele WiFi clasice

Conceptul de internet cuantic presupune o rețea de comunicații care folosește proprietățile fundamentale ale mecanicii cuantice pentru transmiterea datelor. Spre deosebire de internetul actual, unde informația circulă sub formă de semnale clasice, noul sistem ar utiliza fenomene precum suprapunerea și întrepătrunderea particulelor.

Aceste mecanisme permit transferul informației într-un mod mult mai eficient, dar mai ales mult mai sigur. În teorie, limitele actualului internet ar putea fi depășite atât în ceea ce privește viteza de transfer, cât și protecția împotriva atacurilor cibernetice.

Securitate mult mai mare împotriva atacurilor cibernetice

Unul dintre cele mai importante avantaje ale routerelor cuantice este nivelul de securitate. Potrivit cercetătorilor, aceste sisteme pot detecta imediat orice tentativă de interceptare a conexiunii.

Cu alte cuvinte, orice încercare de intruziune ar deveni vizibilă instantaneu pentru sistem. În acest fel, majoritatea metodelor actuale de spionaj online ar putea fi eliminate, iar securitatea conexiunilor ar depăși semnificativ nivelul oferit astăzi de rețelele WiFi tradiționale.

Cercetări la Harvard și proiecte dezvoltate de companii tehnologice

Deocamdată, tehnologia se află încă într-o fază timpurie de dezvoltare. Unul dintre modelele considerate promițătoare este dezvoltat de cercetători de la Universitatea Harvard.

În paralel, mai multe companii private investesc în această direcție. Printre ele se numără QuEra Computing și Amazon Web Services, care lucrează la propriile proiecte legate de infrastructura viitoarelor rețele cuantice.

Totuși, niciun sistem nu este încă pregătit pentru utilizare comercială, iar dezvoltarea tehnologiei continuă în laboratoare și proiecte experimentale.

Compatibilitate cu infrastructura de fibră optică existentă

Un aspect important este faptul că routerele cuantice ar putea funcționa pe infrastructura de fibră optică deja existentă. Dacă această compatibilitate se confirmă, instalarea unor astfel de sisteme în locuințe nu ar necesita investiții foarte mari.

Chiar și așa, momentul în care internetul cuantic va deveni disponibil la scară comercială rămâne incert. Deocamdată, cercetătorii continuă testele, iar tehnologia se află încă în fazele incipiente de dezvoltare.