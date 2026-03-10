O echipă de cercetători de la Universitatea din Granada, Spania, a dezvoltat o cornee artificială realizată din solzi de pește proveniți de la mai multe specii obișnuite pe piețele locale. Această metodă ar putea reprezenta o alternativă mai accesibilă și mai ieftină la transplanturile de cornee de la donatori pentru tratarea afecțiunilor oculare severe, transmite marți Reuters, preluat de Agerpres.

Corneea – stratul anterior, transparent, al globului ocular – este extrem de dificil de reparat atunci când este grav afectată, deoarece nu conține vase de sânge și are o capacitate regenerativă limitată. În prezent, afecțiunile grave ale corneei sunt tratate în general prin transplanturi de la donatori, o procedură care depinde de disponibilitatea organelor și implică frecvent liste de așteptare.

Implanturi corneene din solzi de pește care sunt biocompatibile

Cercetătorii din cadrul Grupului de Inginerie Tisulară al Universității din Granada și ai institutului de cercetare biomedicală ibs.GRANADA au anunțat, într-un comunicat, că au creat implanturi corneene din solzi de pește care sunt biocompatibile, transparente și rezistente.

„Datorită originii sale, acest produs este deosebit de accesibil, ușor de obținut și ieftin, și ar putea contribui la stimularea industriei locale a pescuitului”, a declarat Ingrid Garzon, profesor de histologie la universitatea din sudul Spaniei și unul dintre cercetători.

Deși testele preliminare au arătat că aceste cornee artificiale ar putea fi utile pentru repararea și regenerarea corneei, tehnologia se află încă la faza de laborator și este departe de a fi utilizată la oameni. Sunt necesare studii clinice pe subiecți umani pentru a confirma eficiența și siguranța acesteia.

Materialul obținut a dat rezultate funcționale bune în studiile de laborator

Echipa de cercetători a precizat că materialul obținut a dat rezultate funcționale bune în studiile de laborator și la animalele care au primit implanturile. „Deși transplantul standard oferă, de regulă, rezultate bune, este necesară dezvoltarea unor metode noi și eficiente de regenerare, care să nu depindă de donarea de organe, supusă listei de așteptare”, a adăugat Miguel Alaminos, tot profesor de histologie la Universitatea din Granada.

Un studiu științific realizat în 2016 de cercetători de la Universitatea din Anvers și revizuit de specialiști a constatat că astfel de cornee artificiale, derivate din solzi de pește, sunt biocompatibile și sigure pentru oameni, oferind premise promițătoare pentru dezvoltarea viitoare a acestei tehnologii.