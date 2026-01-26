dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un laborator de medicină nucleară va fi construit la Spitalul de Oncologie din Arad / Investiție de 30 de milioane de lei

Redacția TechRider
26 ianuarie 2026
radiologie-medicina-nucleara
Photo by Accuray on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Un laborator de medicină nucleară va fi amenajat la Spitalul de Oncologie din Arad, investiție estimată la 30 milioane lei, majoritatea fonduri europene pentru dotarea cu echipamente, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a declarat că proiectul „schimbă Aradul medical”, iar consilierii județeni urmează să aprobe indicatorii tehnico-economici ai investiției.

Laboratorul, construit în curtea spitalului, va avea peste 500 mp și va include săli PET-CT și SPECT-CT, camere de comandă, spații HOT LAB, zone de injectare și decontaminare, cabinete medicale și vestiare. Proiectul prevede soluții avansate pentru protecția radiologică și sistem de colectare a apelor uzate.

Investiția permite diagnostic precis și monitorizarea tratamentului pacienților oncologici, atât ambulatoriu, cât și în regim de spitalizare de o zi, fără a afecta activitatea spitalului. „Pacienții vor putea fi tratați la Arad, fără a mai fi nevoiți să meargă la Timișoara, Cluj sau Oradea”, a spus Cionca.

Noul Spital de Oncologie, inaugurat în noiembrie 2023 și operațional din vara lui 2024, a fost modernizat cu 16 milioane de lei și dispune de 50 de paturi pentru spitalizare continuă și trei pentru spitalizare de zi.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...