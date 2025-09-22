dark
1 minute de citit
Neuralink, compania lui Elon Musk, va începe testele pentru implantul care transformă gândurile în text

Redacția TechRider
22 septembrie 2025
Sursa foto: Jonathan Raa/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Neuralink, compania de implanturi cerebrale a miliardarului Elon Musk, intenţionează să lanseze în octombrie un studiu clinic destinat persoanelor cu tulburări de vorbire, pentru a le ajuta să îşi transpună gândurile direct în text, a anunţat preşedintele firmei, Dongjin D.J.Seo, citat de Reuters, transmite News.ro.

Acesta a declarat la Institutul Avansat de Ştiinţă şi Tehnologie din Coreea că cercetarea vizează pacienţii care şi-au pierdut capacitatea de a vorbi, oferindu-le posibilitatea ”să treacă direct de la creier la voce, fără tastaturi intermediare”.

”Dacă îţi imaginezi că spui ceva, putem capta acel semnal”, a explicat el.

FDA a acordat dispozitivului statutul de Breakthrough Device pentru tulburările de vorbire, ceea ce permite accelerarea dezvoltării şi aprobării.

Neuralink a început testele pe oameni în 2024, după ce a răspuns îngrijorărilor de siguranţă ridicate anterior de autorităţile americane.

Până acum, 12 persoane din lume au primit implantul, acumulând peste 15.000 de ore de utilizare. Primul pacient a reuşit să joace jocuri video, să navigheze pe internet, să posteze pe reţele sociale şi să mişte un cursor pe laptop folosind cipul.

Dispozitivul este conceput pentru a ajuta pacienţii cu leziuni ale măduvei spinării şi alte afecţiuni neurologice.

Rivalul Synchron testează la rândul său un implant care ajută persoanele cu deficienţe motorii să tasteze pe computer.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

