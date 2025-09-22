Neuralink, compania lui Elon Musk, va începe testele pentru implantul care transformă gândurile în text

Neuralink, compania de implanturi cerebrale a miliardarului Elon Musk, intenţionează să lanseze în octombrie un studiu clinic destinat persoanelor cu tulburări de vorbire, pentru a le ajuta să îşi transpună gândurile direct în text, a anunţat preşedintele firmei, Dongjin D.J.Seo, citat de Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acesta a declarat la Institutul Avansat de Ştiinţă şi Tehnologie din Coreea că cercetarea vizează pacienţii care şi-au pierdut capacitatea de a vorbi, oferindu-le posibilitatea ”să treacă direct de la creier la voce, fără tastaturi intermediare”.

”Dacă îţi imaginezi că spui ceva, putem capta acel semnal”, a explicat el.

FDA a acordat dispozitivului statutul de Breakthrough Device pentru tulburările de vorbire, ceea ce permite accelerarea dezvoltării şi aprobării.

Neuralink a început testele pe oameni în 2024, după ce a răspuns îngrijorărilor de siguranţă ridicate anterior de autorităţile americane.

Până acum, 12 persoane din lume au primit implantul, acumulând peste 15.000 de ore de utilizare. Primul pacient a reuşit să joace jocuri video, să navigheze pe internet, să posteze pe reţele sociale şi să mişte un cursor pe laptop folosind cipul.

Dispozitivul este conceput pentru a ajuta pacienţii cu leziuni ale măduvei spinării şi alte afecţiuni neurologice.

Rivalul Synchron testează la rândul său un implant care ajută persoanele cu deficienţe motorii să tasteze pe computer.