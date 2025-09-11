„O performanță uimitoare pentru medicină” / Un bărbat din SUA este încă în viață la șase luni după transplantul unui rinichi de porc

Un bărbat american în vârstă de 67 de ani a marcat un record în medicina transplanturilor după ce a supraviețuit mai mult de șase luni de la primirea unui rinichi provenit de la un porc modificat genetic, anunță prestigioasa revistă Nature.

Este cea mai lungă perioadă în care un organ de porc a funcționat într-o persoană vie, deschizând noi perspective pentru xenotransplant — procedura de transplantare a organelor de la animale la oameni.

Rinichiul de porc salvează viața unui pacient

Beneficiarul, Tim Andrews, suferea de insuficiență renală în stadiu terminal și făcea dializă de peste doi ani înainte de operația efectuată în luna ianuarie. De la transplant, Andrews a renunțat complet la dializă. El a fost unul dintre cei trei pacienți care au primit rinichi de porc modificați genetic de la compania americană eGenesis, din Cambridge, Massachusetts.

„Faptul că a ajuns la șase luni de supraviețuire este o performanță uimitoare”, a declarat Wayne Hawthorne, chirurg la Universitatea din Sydney. Primele șase luni reprezintă perioada de cel mai mare risc pentru pacient și transplant, cu posibile complicații precum anemia sau respingerea organului de către sistemul imunitar. „Acest reper arată că lucrurile au decurs extrem de bine. Reușita la 12 luni ar reprezenta un rezultat fantastic pe termen lung”, a adăugat Hawthorne.

Anterior, beneficiara cu cel mai longeviv rinichi de porc modificat genetic a fost o femeie americană, Towana Looney, care a avut organul funcțional timp de patru luni și nouă zile. Rinichiul i-a fost scos la începutul acestui an, după ce sistemul imunitar a început să-l respingă.

Organ modificat genetic pentru siguranță și eficiență

Rinichiul primit de Andrews a fost supus unor modificări genetice complexe. Trei antigene au fost eliminate pentru a preveni respingerea organului, iar șapte gene umane au fost introduse pentru a reduce inflamația și riscul de complicații hemoragice. De asemenea, retrovirusurile prezente în genomul porcului au fost dezactivate.

Un alt pacient, Bill Stewart, în vârstă de 54 de ani, va ajunge la trei luni de supraviețuire cu un rinichi de porc modificat pe 14 septembrie. Hawthorne subliniază că aceste succese demonstrează progresele semnificative în xenotransplant, comparativ cu perioada 1960–1990, când supraviețuirea pacienților care primeau organe de la animale varia între patru minute și 70 de zile.

Noi perspective pentru transplanturile de animale

Deși majoritatea transplanturilor de organe de porc au fost realizate pe criterii de compasiune, FDA a aprobat recent studii clinice pentru a testa siguranța și eficiența acestor proceduri. La începutul acestui an, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat primul studiu clinic pentru rinichi de porc modificați genetic, condus de compania United Therapeutics.

În această săptămână, eGenesis a anunțat că a primit aprobarea FDA pentru a testa rinichiul său de porc modificat la până la 33 de persoane cu insuficiență renală în stadiu terminal și vârsta de 50 de ani sau mai mult. Totodată, eGenesis și OrganOx, din Oxford, Marea Britanie, au primit aprobarea pentru testarea transplanturilor de ficat de porc modificat genetic.