Un instrument bazat pe inteligență artificială ar putea prezice boala Alzheimer cu o precizie de 93%

Inteligența artificială ar putea schimba modul în care este depistată boala Alzheimer. Un sistem de învățare automată dezvoltat de cercetătorii de la Institutul Politehnic Worcester din Massachusetts poate prezice apariția bolii cu o precizie de aproape 93%, pe baza analizării scanărilor cerebrale RMN, potrivit unui studiu citat de The Independent, conform Mediafax.

Pentru cercetare au fost analizate peste 800 de scanări cerebrale realizate la persoane cu vârste între 69 și 84 de ani. Algoritmul de inteligență artificială a examinat imaginile pentru a identifica tipare subtile care ar putea indica apariția timpurie a bolii Alzheimer.

Lotul analizat a inclus 281 de scanări ale unor persoane cu funcții cognitive normale, 332 de cazuri cu tulburări cognitive ușoare și 202 scanări provenite de la pacienți cu Alzheimer confirmat.

Inteligența artificială identifică modificări subtile ale creierului

Algoritmul a analizat 95 dintre cele aproape 200 de regiuni distincte ale creierului. Rezultatele au arătat că cel mai important indicator pentru predicția Alzheimer este pierderea de volum cerebral în anumite zone.

Printre regiunile afectate se numără hipocampusul, responsabil pentru formarea memoriei, amigdala — implicată în procesarea emoțiilor precum frica — și cortexul entorhinal, o zonă esențială pentru percepția timpului și orientarea spațială.

Schimbările structurale din aceste regiuni pot semnala debutul bolii cu mult înainte ca simptomele să devină evidente.

„Am descoperit că tehnologiile de învățare automată pot analiza cantități mari de date pentru a identifica schimbări subtile”, a explicat Benjamin Nephew, profesor asistent la Institutul Politehnic Worcester.

Diferențe între femei și bărbați în evoluția bolii

Analiza a scos la iveală și diferențe semnificative între femei și bărbați în modul în care evoluează boala Alzheimer.

La femei, pierderea de volum cerebral apare în cortexul temporal mijlociu stâng, o regiune implicată în limbaj și în percepția vizuală. În cazul bărbaților, modificările sunt observate mai ales în cortexul entorhinal drept.

Cercetătorii cred că aceste diferențe pot fi explicate prin modificările hormonale care apar odată cu înaintarea în vârstă. Scăderea nivelului de estrogen la femei și reducerea testosteronului la bărbați ar putea influența modul în care evoluează boala.

Diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer

Diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru medicină. În multe cazuri, simptomele timpurii pot fi confundate cu efectele normale ale îmbătrânirii.

„Diagnosticarea precoce poate fi dificilă, deoarece simptomele se pot confunda cu îmbătrânirea normală”, a subliniat Nephew.

Utilizarea inteligenței artificiale pentru analiza scanărilor cerebrale ar putea oferi medicilor un instrument valoros pentru detectarea bolii în stadii foarte timpurii, când intervențiile medicale pot încetini evoluția acesteia.

Potrivit Alzheimer’s Association, peste 7,2 milioane de americani suferă în prezent de boala Alzheimer. Cercetările continuă, iar oamenii de știință încearcă să identifice și alți factori predictivi care ar putea îmbunătăți și mai mult capacitatea inteligenței artificiale de a detecta boala în faze incipiente.