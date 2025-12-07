O explozie recentă a lansărilor de sateliți face tot mai dificilă oținerea de imagini clare de către telescopul Hubble și alte telescoape aflate pe orbită. Urmele lăsate de sateliți ar putea afecta aproape 40% dintre imaginile realizate de Hubble și până la 96% din cele capturate de alte trei telescoape în următorul deceniu, potrivit unui studiu publicat în Nature de cercetători NASA, informează The Verge.

Scopul acestor cercetări este de a înțelege cum proliferarea sateliților afectează astronomia. „Cariera mea a fost dedicată încercării de a face telescoapele să observe mai bine. Să fie mai sensibile, mai precise, cu imagini mai clare. Pentru prima dată, am descoperit ceva care ar putea fi chiar mai grav în viitor”, a declarat Alejandro Borlaff, cercetător NASA și autor principal al studiului.

Numărul sateliților aflați pe orbită a crescut de la 5.000 în 2019 la peste 15.800 în prezent și ar putea ajunge la 560.000 în următorii 10 ani dacă lansările programate se vor realiza conform planului. Aceștia lasă urme luminoase care pot afecta calitatea imaginilor și pot împiedica detectarea schimbărilor subtile în luminozitatea stelelor, esențiale pentru descoperirea exoplanetelor.

Impactul asupra telescoapelor

Simulările cercetătorilor arată că Hubble ar putea surprinde accidental, în medie, 2 sateliți pe expunere, în timp ce telescopul Xuntian al Chinei ar putea vedea până la 92 de sateliți per imagine. Telescoapele cu câmp vizual mai larg sau aflate pe orbite joase sunt mai vulnerabile, în timp ce telescoape precum James Webb orbitează suficient de departe pentru a evita interferența luminoasă.

„Problema nu este doar că sateliții apar în imagini. Aceștia reflectă lumina Soarelui, Lunii sau Pământului, ceea ce poate ascunde detalii importante. Astfel, informații valoroase pot fi pierdute”, explică Borlaff.

Căutarea soluțiilor

Cercetătorii explorează mai multe soluții. Printre ele, proiectarea de sateliți mai întunecați și mai puțin reflectivi, alegerea momentelor și locațiilor pentru fotografii cu mai puține șanse de intersectare cu sateliții și coordonarea mai strânsă cu guvernele și companiile care lansează sateliți. Scopul este găsirea unei modalități de a coexista cu aceste mega-constelații, și să protejeze în același timp observațiile astronomice.

„Trebuie să stabilim o modalitate optimă de a plasa atât constelațiile de sateliți, cât și telescoapele spațiale, pentru a coexista într-un mod sustenabil”, concluzionează Borlaff.