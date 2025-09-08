Mitul celor 99% / Oare oamenii și cimpanzeii chiar împart aproape 99% din ADN-ul lor?

De zeci de ani, manualele și articolele de popularizare au repetat ideea că oamenii și cimpanzeii împart aproape 99% din ADN. O cifră spectaculoasă, care a intrat rapid în conștiința publică. Însă, potrivit unor cercetări recente, lucrurile sunt ceva mai complicate. În realitate, asemănările sunt reale, dar diferențele sunt mult mai mari decât se credea inițial, anunță LiveScience.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cimpanzeii și bonobo sunt rudele vii cele mai apropiate ale omului, iar procentul de 98,8% similaritate genetică a fost mult timp citat ca dovadă. Însă acest număr se referă doar la segmentele de ADN care pot fi ușor comparate. Restul, adică porțiuni mai greu de aliniat, au fost ignorate.

Diferențele reale dintre genomul uman și cel al cimpanzeului ar putea fi între 5% și 10%, ba chiar mai mari

„Este ca și cum ai compara două versiuni ale aceluiași roman, una originală și alta foarte puțin editată. Doar că noi am citit doar paginile care se potriveau perfect și am trecut peste restul”, explică David Haussler, directorul UC Santa Cruz Genomics Institute.

Noi analize arată că diferențele reale dintre genomul uman și cel al cimpanzeului ar putea fi între 5% și 10%, ba chiar mai mari. Un studiu publicat în 2025 a descoperit că, puse cap la cap, cele două genomuri diferă în proporție de aproximativ 15%. Mai mult, chiar și între cimpanzei există variații genetice de până la 9%.

Cele două genomuri diferă în proporție de aproximativ 15%

Cele mai multe diferențe se află în așa-numitul ADN necodant, adică acele segmente care nu produc proteine, dar care acționează ca un sistem de reglaj fin pentru gene. Aceste „întrerupătoare genetice” decid ce proteine se activează, când și în ce parte a organismului.

„O mică modificare într-o astfel de regiune poate duce la efecte majore asupra trăsăturilor. Practic, aceleași cărămizi biologice pot fi folosite diferit pentru a construi un om sau un cimpanzeu”, a explicat geneticianul Katie Pollard.

Astfel, deși împărțim un set comun de „unelte” genetice cu rudele noastre primate, felul în care acestea sunt utilizate a dus la diferențe fundamentale de aspect, comportament și evoluție.