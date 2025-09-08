dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Mitul celor 99% / Oare oamenii și cimpanzeii chiar împart aproape 99% din ADN-ul lor?

Adrian Nicolae
8 septembrie 2025
Cimpanzei care traversează un drum prin junglă
Credit foto: Cherylramalho | Dreamstime.com
De zeci de ani, manualele și articolele de popularizare au repetat ideea că oamenii și cimpanzeii împart aproape 99% din ADN. O cifră spectaculoasă, care a intrat rapid în conștiința publică. Însă, potrivit unor cercetări recente, lucrurile sunt ceva mai complicate. În realitate, asemănările sunt reale, dar diferențele sunt mult mai mari decât se credea inițial, anunță LiveScience.

Cimpanzeii și bonobo sunt rudele vii cele mai apropiate ale omului, iar procentul de 98,8% similaritate genetică a fost mult timp citat ca dovadă. Însă acest număr se referă doar la segmentele de ADN care pot fi ușor comparate. Restul, adică porțiuni mai greu de aliniat, au fost ignorate.

Diferențele reale dintre genomul uman și cel al cimpanzeului ar putea fi între 5% și 10%, ba chiar mai mari

„Este ca și cum ai compara două versiuni ale aceluiași roman, una originală și alta foarte puțin editată. Doar că noi am citit doar paginile care se potriveau perfect și am trecut peste restul”, explică David Haussler, directorul UC Santa Cruz Genomics Institute.

Noi analize arată că diferențele reale dintre genomul uman și cel al cimpanzeului ar putea fi între 5% și 10%, ba chiar mai mari. Un studiu publicat în 2025 a descoperit că, puse cap la cap, cele două genomuri diferă în proporție de aproximativ 15%. Mai mult, chiar și între cimpanzei există variații genetice de până la 9%.

Cele două genomuri diferă în proporție de aproximativ 15%

Cele mai multe diferențe se află în așa-numitul ADN necodant, adică acele segmente care nu produc proteine, dar care acționează ca un sistem de reglaj fin pentru gene. Aceste „întrerupătoare genetice” decid ce proteine se activează, când și în ce parte a organismului.

„O mică modificare într-o astfel de regiune poate duce la efecte majore asupra trăsăturilor. Practic, aceleași cărămizi biologice pot fi folosite diferit pentru a construi un om sau un cimpanzeu”, a explicat geneticianul Katie Pollard.

Astfel, deși împărțim un set comun de „unelte” genetice cu rudele noastre primate, felul în care acestea sunt utilizate a dus la diferențe fundamentale de aspect, comportament și evoluție.

  • Adrian Nicolae este jurnalist și scriitor specializat în știință, cu un doctorat în arheologie preistorică și peste două decenii de experiență în presa scrisă și digitală. A început în redacția Ziarului Financiar, a condus apoi site-ul Descoperă.ro ca redactor-șef, iar mai târziu a fost editor la revista Știință și Tehnică. Ulterior a coordonat pagina de știință de la HotNews. Din 2025 s-a alăturat echipei TechRider, divizie a G4Media, acolo unde semnează materiale de specialitate în domeniul științific. În paralel, a creat pagina de Facebook „O mică doză de cultură generală”, un proiect de popularizare a științei în cheie relaxată, al cărui succes i-a depășit toate așteptările. Alergic la exprimările scorțoase, preferă să lase știința să vorbească. Iar pentru el, știința e, pur și simplu, cea mai fascinantă poveste spusă vreodată.

