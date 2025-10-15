O companie americană vrea să aducă „lumina solară la cerere” după apus / Tehnologia poate funcționa, dar am vrea să o avem?

O propunere inedită a unei constelații de sateliți a stârnit îngrijorare printre astronomi. Spre deosebire de sateliții obișnuiți care reflectă lumina soarelui și produc poluare luminoasă neintenționată, sateliții companiei americane Reflect Orbital ar genera poluare luminoasă în mod deliberat. Firma promite „soare la cerere” prin oglinzi care vor direcționa lumina solară către Pământ, astfel încât fermele solare să poată funcționa și după apus, informează The Conversation.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reflect Orbital intenționează să înceapă cu un satelit de test de 18 metri, numit Earendil-1, pentru care a depus cerere de lansare în 2026. Ulterior, până în 2030, compania plănuiește să lanseze aproximativ 4.000 de sateliți în orbită.

Funcționarea sateliților ar fi similară cu reflexia luminii de pe o suprafață, exact cum poți reflecta soarele de pe cadranul unui ceas. Doar că, în cazul sateliților, distanța și dimensiunile oglinzilor sunt uriașe. Sateliții vor orbita la circa 625 km altitudine, iar oglinzile vor avea până la 54 de metri lățime.

Probleme de fizică și logistică

O oglindă reflectând lumina de la o asemenea distanță nu poate concentra fasciculul, iar suprafața iluminată ar ajunge la cel puțin 7 km lățime. Lumina proiectată de un singur satelit va fi de 15.000 de ori mai slabă decât soarele de prânz, dar tot mai strălucitoare decât lumina Lunii pline.

Testele preliminare au fost efectuate cu o oglindă de 2,5 metri ridicată cu un balon cu aer cald, care a generat aproximativ 516 wați pe metru pătrat, suficient pentru a fi util. Însă dacă acest test ar fi scalat la dimensiunea spațiului, reflectorul ar trebui să măsoare 6,5 km pe 6,5 km, ceea ce este practic imposibil de construit.

Consecințe pentru cer și viața sălbatică

Chiar dacă tehnic ar fi posibilă o astfel de lumină, sateliții ar produce poluare luminoasă masivă. Chiar un singur satelit va fi vizibil noaptea, mult mai strălucitor decât Luna. O constelație întreagă ar afecta astronomia și ar fi periculoasă pentru observatori, deoarece suprafața fiecărei oglinzi ar putea fi aproape la fel de luminoasă ca Soarele, și ar risca deteriorarea permanentă a vederii.

Pe lângă efectele asupra astronomilor, lumina ar putea perturba ritmurile naturale ale animalelor și ar lumina cerul nocturn cu flash-uri mai strălucitoare decât Luna, chiar și atunci când sateliții se deplasează între locurile vizate.

Perspective și îndoieli

Reflect Orbital și-a propus iluminarea controlată, „scurtă, previzibilă și țintită”, care evită observatoarele și partajează coordonatele sateliților pentru a permite cercetătorilor să-și planifice observațiile.

Totuși, proiectul rămâne plin de incertitudini. Chiar dacă satelitul de test va fi lansat, realizarea unei constelații de 250.000 de oglinzi enorme care să furnizeze energie solară pe timpul nopții rămâne extrem de dificilă și costisitoare.