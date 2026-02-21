Un craniu de Edmontosaurus, expus la Muzeul Universității de Stat din Montana, oferă o imagine rară asupra modului în care dinozaurii carnivori din genul Tyrannosaurus își vânau prada. Specimenul face obiectul unui studiu recent realizat în colaborare de cercetători de la MSU și Universitatea din Alberta, Canada, potrivit Phys.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În 2005, în formațiunea Hell Creek din estul Montanei, pe terenuri administrate de Bureau of Land Management, a fost descoperit un craniu aproape complet de Edmontosaurus, dinozaur carnivor cu bot ca de rață. Craniul, acum parte a colecției de paleontologie a muzeului, prezintă un detaliu excepțional, un dinte de tiranozaur rămas blocat în osul feței.

Un dinte de tiranozaur rămas blocat în osul feței

„Urmele de mușcătură pe oase sunt relativ comune, dar găsirea unui dinte încorporat este extrem de rară. Un dinte blocat într-un craniu îți arată însă atât cine a fost atacat, cât și cine a atacat. Ne-a permis să reconstruim, ca niște detectivi ai Cretacicului, ultimele momente ale acestui Edmontosaurus” a explicat Wyenberg-Henzler, cercetător în cadrul Universității din Alberta și coautor al studiului, alături de curatorul de paleontologie al muzeului, John Scannella.

Comparând dintele cu toți prădătorii carnivori cunoscuți din formațiunea Hell Creek, cercetătorii au stabilit că aparține cel mai probabil unui Tyrannosaurus Rex. Scanările CT efectuate la Advanced Medical Imaging din Bozeman Health Deaconess Hospital au oferit detalii suplimentare despre modul în care dintele s-a blocat în craniu, se arată în studiul publicat în revista PeerJ.

„O confruntare directă cu atacatorul”

„Acest specimen este deosebit de valoros pentru că surprinde un comportament: un tyrannosaur mușcând în fața unui dinozaur cu bot de rață. Lipsa semnelor de vindecare în jurul dintelui sugerează că Edmontosaurus era deja mort sau a murit din cauza mușcăturii”, a subliniat Scannella.

„Modul în care dintele este înfipt în fața acestui Edmontosaurus indică o confruntare directă cu atacatorul, tipică pentru victimele prădătorilor. Forța necesară pentru a rupe dintele în os arată că atacul a fost mortal. Putem doar să ne imaginăm ultimele momente ale acestui dinozaur, momente terifiante și dramatice” a adăugat Wyenberg-Henzler.