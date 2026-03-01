O simplă amenajare de grădină s-a transformat într-o descoperire arheologică de proporții. În cartierul Carrollton din New Orleans, o placă de marmură pe jumătate îngropată în vegetație, ignorată ani la rând ca simplu obiect decorativ, s-a dovedit a fi o piatră funerară romană veche de aproape două milenii.

La prima vedere, inscripția în latină – inclusiv formula „spiritele morților” – putea trece drept o reproducere modernă, menită să ofere grădinii un aer solemn. Așa au crezut, inițial, și cei care au avut-o în posesie.

Însă pentru antropoloaga Daniella Santoro și soțul ei, Aaron Lopez, proprietarii unei case istorice din zonă, obiectul ridica prea multe semne de întrebare pentru a fi ignorat, relatează ScienceAlert.

„Faptul că era în latină ne-a pus pe gânduri, nu-i așa?”, a declarat Santoro pentru Associated Press. „Când vezi așa ceva, îți spui: «Bine, asta nu e un lucru obișnuit.»”

Pentru o clipă, s-a temut chiar că ar putea fi vorba despre un mormânt vechi ascuns în curte.

Formula care a confirmat originea romană

Textul începe cu binecunoscuta formulă „Dis Manibus” – „către spiritele morților” – o dedicație standard întâlnită pe pietrele funerare din Imperiul Roman. În acea epocă, expresia era gravată în partea superioară a monumentelor funerare și apărea pe mii de inscripții din întregul imperiu.

Traducerea completă a scos la iveală povestea unui soldat roman de origine tracică: Sextus Congenius Verus.

Monumentul fusese comandat de moștenitorii săi, Atilius Carus și Vettius Longinus. Inscripția consemnează că acesta a murit la 42 de ani, după 22 de ani de serviciu militar. De atunci au trecut aproximativ 1.900 de ani, până când piatra a fost redescoperită, întâmplător, într-o grădină din Louisiana.

Specialiștii au confirmat autenticitatea

Santoro nu a lăsat lucrurile la nivel de presupunere. A contactat experți. Printre cei care au analizat inscripția s-au numărat arheoloaga Susann Lusnia, de la Universitatea Tulane, și antropologul D. Ryan Gray, de la University of New Orleans. Descoperirea a fost împărtășită și altor specialiști, iar concluzia a venit rapid: piatra era autentică.

Surpriza a fost și mai mare când cercetătorii au descoperit că monumentul nu era necunoscut în literatura de specialitate.

Urmele duc în Italia, înainte de al Doilea Război Mondial

La începutul secolului XX, piatra fusese inventariată în colecția Muzeului Național Arheologic din Civitavecchia, Italia – oraș-port unde monumentul se aflase inițial într-un mic cimitir.

Muzeul a fost grav avariat în timpul bombardamentelor din 1943 și 1944. Numeroase artefacte au fost pierdute sau dispersate. În întreaga Europă, războiul a dus la dispariția a nenumărate obiecte de patrimoniu, multe dintre ele fiind încă date dispărute după decenii.

Monumentul funerar al lui Sextus Congenius Verus se număra printre piesele declarate dispărute. Dimensiunile consemnate în arhivele muzeului corespund exact cu cele ale plăcii descoperite în grădina din New Orleans.

Cum a ajuns în Louisiana

Povestea capătă accente aproape cinematografice.

Potrivit lui Erin Scott O’Brien, fost proprietar al casei din Carrollton, placa fusese expusă într-o vitrină, alături de alte obiecte de familie, în locuința din Gentilly a bunicului său, Charles Paddock Jr. Acesta fusese soldat staționat în Italia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Paddock Jr. și soția sa au murit în anii 1980. La începutul anilor 2000, când O’Brien s-a mutat în casă, mama ei i-a oferit piatra.

„Am plantat un copac și am spus: acesta este începutul noii noastre case. Hai să o punem afară, în grădină”, a declarat O’Brien pentru Preservation in Print. „Am crezut pur și simplu că e o piesă de artă. Nu aveam nicio idee că este o relicvă veche de 2.000 de ani”.

De aici și până la redescoperirea ei a mai fost nevoie doar de puțină curiozitate.

Repatrierea, coordonată de FBI

Au trecut peste 80 de ani de la distrugerea muzeului italian. Cei implicați inițial în această poveste nu mai sunt în viață, iar modul exact în care Charles Paddock Jr. a intrat în posesia pietrei probabil nu va fi cunoscut niciodată.

Important este însă altceva: monumentul se întoarce acasă.

Echipa FBI pentru infracțiuni de artă coordonează în prezent repatrierea obiectului către Muzeul Național Arheologic din Civitavecchia, locul de unde dispăruse în haosul războiului.

După aproape două milenii și un ocol de jumătate de lume, piatra funerară a soldatului roman Sextus Congenius Verus revine în teritoriul imperiului pe care l-a slujit timp de 22 de ani.