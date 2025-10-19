O strategie de neconceput până de curând începe să prindă contur / NASA și Lockheed Martin iau în calcul lansarea navei Orion pe alte rachete

Timp de aproape două decenii, nava spațială Orion și racheta Space Launch System (SLS) au fost gândite ca un cuplu inseparabil. Racheta dezvoltată de NASA urma să ridice capsula Orion de pe Pământ, iar nava, construită de Lockheed Martin, să transporte astronauții spre Lună și înapoi. Un sistem complet guvernamental, gestionat și finanțat direct de Congres, anunță Ars Technica.

Dar ceea ce părea de neclintit în arhitectura programului Artemis începe să se schimbe. Într-o mișcare care ar fi părut de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă, Lockheed Martin și NASA discută acum posibilitatea ca Orion să fie lansată pe alte rachete, inclusiv comerciale.

De la proprietate la serviciu: un nou model pentru NASA

Potrivit lui Anthony Byers, director de strategie și dezvoltare de afaceri la Lockheed Martin, compania este pregătită să ofere NASA misiuni Orion ca un „serviciu” — adică o navă operată de companie, pe care agenția o închiriază pentru zboruri, în loc să o construiască și să o gestioneze singură. „Susținem complet această direcție și am început deja discuțiile”, a spus Byers.

Această schimbare marchează o desprindere de modelul tradițional „cost-plus”, în care NASA plătea pentru fiecare etapă de dezvoltare și construcție a vehiculelor, menținând controlul total asupra programului. Noua abordare ar urma modelul de succes folosit pentru transportul comercial de echipaj și marfă către Stația Spațială Internațională, în care SpaceX și Northrop Grumman oferă servicii de zbor contra cost, reducând semnificativ cheltuielile agenției.

Politica împinge schimbarea

Contextul politic pare să împingă NASA în această direcție. Bugetul propus de administrația Trump pentru anul fiscal 2026 include oprirea finanțării pentru Orion și SLS după misiunea Artemis III. Chiar dacă Congresul a cerut continuarea programului până la Artemis V, este evident că agenția trebuie să se gândească la o tranziție către un model mai eficient și mai sustenabil.

În timp ce Lockheed Martin explorează noi rachete pentru lansarea Orion — având în vedere că o singură lansare SLS costă peste 2 miliarde de dolari — proiectul de comercializare a rachetei în sine pare blocat. Compania mixtă Deep Space Transport LLC, creată în 2022 de Boeing și Northrop Grumman, nu a reușit să obțină contractul de servicii promis de NASA și, potrivit unor surse din industrie, proiectul a fost practic abandonat.

Reutilizarea, cheia scăderii costurilor

Pentru Lockheed, cheia reducerii costurilor este reutilizarea. Inițial, nava Orion fusese concepută ca un vehicul complet de unică folosință, dar după succesul SpaceX cu capsulele Dragon, filosofia s-a schimbat. NASA și Lockheed au convenit asupra unui plan progresiv de reutilizare, pe principiul „întâi târâm, apoi mergem, apoi alergăm”, după cum a descris Howard Hu, managerul programului Orion la NASA.

Astfel, primele versiuni ale navei vor folosi componente recuperate din zborurile anterioare, de la sisteme de viață și echipamente electronice până la structuri principale. În timp, Lockheed plănuiește o flotă de trei nave reutilizabile, rotite între misiuni. Totuși, reutilizarea nu va putea fi completă: modulul de serviciu construit de Airbus se separă și arde în atmosferă, iar scutul termic este consumat parțial la reintrare.

Orion, între monopol și competiție

Chiar și așa, compania estimează că va putea reduce costul de producție al navei cu 50% până la Artemis V, iar în misiunile următoare costurile ar putea scădea cu încă 30%. Lockheed nu își propune să atingă nivelul de „reutilizare rapidă” al SpaceX cu Starship, ci mai degrabă o reutilizare maximă sigură, potrivită pentru zboruri cu echipaj în spațiul profund.

Pentru moment, Orion rămâne singura navă capabilă să transporte astronauți dincolo de orbita Pământului, urmând să ducă primii oameni spre Lună în 2026. Dar Lockheed știe că această poziție privilegiată nu va dura. SpaceX, Blue Origin și alți competitori dezvoltă propriile vehicule pentru misiuni interplanetare.

Tocmai de aceea, compania începe să „vectorizeze” – cum spun inginerii săi – către un viitor mai comercial, mai flexibil și mai sustenabil, în care nava Orion ar putea zbura nu doar pentru NASA, ci și pentru clienți privați, deschizând un nou capitol în economia zborurilor spațiale.