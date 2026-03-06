Oamenii de ştiinţă au reușit să cultive năut în sol selenar

Pe măsură ce Statele Unite se pregătesc pentru misiunea Artemis II, care va marca revenirea oamenilor pe Lună, rămâne o întrebare esențială: ce vor mânca viitorii exploratori selenari? Răspunsul ar putea veni dintr-un loc neașteptat – năutul. Cercetători de la Universitatea din Texas, Austin au anunțat, potrivit EurekAlert al organizației nonprofit American Association for the Advancement of Science (AAAS), că au reușit să cultive și să recolteze cu succes năut în „sol selenar” simulat – pentru prima dată într-un astfel de mediu.

Studiul, realizat în colaborare cu Universitatea Texas A&M și publicat în jurnalul Scientific Reports, reprezintă un pas important în înțelegerea elementelor necesare pentru cultivarea alimentelor pe Lună.

Cercetarea vizează viabilitatea cultivării plantelor pe Lună

„Cercetarea vizează viabilitatea cultivării plantelor pe Lună. Cum putem transforma regolitul lunar în sol fertil? Ce mecanisme naturale pot susține această conversie?”, explică Sara Santos, cercetător principal și profesor la Facultatea de Geoștiințe Jackson, Universitatea din Texas, Austin.

Regolitul selenar – solul de pe Lună – nu conține microorganisme sau materie organică necesare plantelor și include metale grele care pot fi toxice. Pentru experiment, cercetătorii au folosit sol lunar simulat de la Exolith Labs, conceput după compoziția probelor aduse pe Pământ de astronauții misiunilor Apollo.

Rezultatele au fost promițătoare

Pentru a crea condiții optime, echipa a adăugat vermicompost – un produs al râmelor roșii bogat în nutrienți și microbiom divers – și a acoperit semințele cu ciuperci micorizice arbusculare, care absorb substanțe nutritive esențiale și reduc absorbția metalelor grele.

Rezultatele au fost promițătoare: amestecurile cu până la 75% sol selenar au produs năut recoltabil, în timp ce proporții mai mari au provocat stres și moarte prematură. Plantele inoculate cu ciuperci au supraviețuit mai bine, demonstrând rolul esențial al acestora.

Deși recoltarea reprezintă un succes, gustul și siguranța năutului rămân necunoscute. Cercetătorii trebuie să verifice conținutul nutrițional și să se asigure că leguminoasele nu au absorbit metale toxice în timpul creșterii.

Gustul și siguranța năutului rămân necunoscute

„Vrem să înțelegem fezabilitatea lui ca sursă de hrană. Este suficient de sănătos? Conține nutrienții necesari astronauților? Dacă nu este sigur, cât va dura până va deveni?”, a explicat Jessica Atkin, autoare principală a studiului și doctorandă la Departamentul de Științe ale Solului și Culturilor, Universitatea Texas A&M.

Proiectul a fost inițial finanțat de Santos și Atkin și a primit ulterior o subvenție FINESST acordată de NASA.