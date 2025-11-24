Startup-ul american Star Catcher Industries, specializat în energie solară spațială, a stabilit un nou record mondial pentru transmiterea wireless a electricității pe distanțe mari. Compania a reușit să trimită 1,1 kW de putere în timpul unui test efectuat la Centrul Spațial Kennedy al NASA, și a depășit astfel performanța anterioară deținută de agenția militară americană DARPA, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Testul marchează un avans tehnologic semnificativ pentru domeniul „space-based solar power”, ideea colectării energiei solare direct în orbită și trimiterii ei pe Pământ. Conceptul a fost propus încă din 1968 de inginerul Peter Glaser, care imagina uriașe panouri solare amplasate în spațiu și conectate la sol prin fascicule de microunde.

Avantajul major este acela că pe orbită, panourile solare pot funcționa 24 de ore din 24, fără influența vremii și fără ciclul zi-noapte. Pe măsură ce guvernele caută alternative la combustibilii fosili, interesul pentru această tehnologie a crescut puternic în ultimii ani. China testează deja receptoare solare de mari dimensiuni, iar DARPA a stabilit în 2025 un record de 800 W la transmiterea de energie.

Cum funcționează tehnologia Star Catcher

Spre deosebire de sistemele pe bază de microunde, Star Catcher folosește o rețea de panouri solare convenționale care alimentează un laser multispectral de mare putere. Fasciculul luminos, extrem de concentrat, este transmis către o altă rețea de panouri, care îl transformă înapoi în electricitate.

Compania afirmă că această infrastructură, numită Star Catcher Network, poate colecta lumina solară în orbită, o poate converti în lungimi de undă optimizate și o poate transmite wireless către nave spațiale. Astfel, sateliții ar putea genera de două până la zece ori mai multă energie, fără modificări hardware.

Pe termen scurt, tehnologia ar putea „supraîncărca” sateliții existenți și ar facilita alimentarea centrelor de date orbitale sau a platformelor de producție în spațiu. Pe termen lung, energia ar putea fi transmisă direct pe Pământ.

Următorul pas: demonstrație în spațiu

Pentru testul recent, echipa Star Catcher a folosit mai multe tipuri de panouri solare, toate disponibile comercial. Experimentul a avut loc la sol, dar compania pregătește pentru anul viitor prima demonstrație pe orbită.

„Aceste rezultate obținute în condiții reale reprezintă dovada solidității și maturității abordării noastre pentru a construi o rețea orbitală de energie”, a declarat Andrew Rush, CEO și cofondator Star Catcher.