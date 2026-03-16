Inginerii chinezi lucrează la un nou tip de robot care combină mobilitatea pe roți cu dexteritatea unui robot umanoid și ar putea participa la construcții, experimente științifice și operațiuni logistice pe suprafața Lunii. Conceptul a fost dezvoltat de cercetători de la Institutul de Inginerie a Sistemelor de Nave Spațiale din Beijing (Beijing Institute of Spacecraft System Engineering) și combină mobilitatea pe roți cu o structură mecanică inspirată de anatomia umană, informează South China Morning Post.

Robotul ar putea parcurge suprafața lunară și, în același timp, să execute o gamă largă de activități: lucrări de construcție, întreținerea echipamentelor, realizarea experimentelor științifice sau colectarea și analizarea probelor de sol lunar.

Designul mecanic al sistemului a fost conceput pentru flexibilitate și precizie

Potrivit cercetătorilor, designul mecanic al sistemului a fost conceput pentru flexibilitate și precizie. „Talia” robotului poate să se rotească aproximativ 180 de grade în ambele direcții și să se aplece înainte până la 90 de grade, ceea ce îi permite să poziționeze unelte și instrumente cu mare precizie în condiții dificile.

De asemenea, mâna articulată are patru grade de libertate, ceea ce îi permite să manipuleze obiecte delicate, se arată în descrierea tehnică a conceptului, publicată în revista științifică Jurnalul de Explorare a Spațiului Profund (Journal of Deep Space Exploration).

De ce roțile sunt mai eficiente pe Lună

Un element cheie al conceptului este sistemul de deplasare pe roți. Cercetătorii spun că această soluție ar putea oferi un avantaj operațional important în mediul lunar.

Robotul este dotat cu o suspensie activă montată pe roți, ceea ce îi permite să se deplaseze mai rapid și mai stabil decât sistemele bipede clasice. Stabilitatea suplimentară este importantă atunci când robotul execută sarcini delicate, deoarece partea superioară a corpului rămâne fermă chiar și în timpul deplasării.

China are deja experiență în explorarea planetară cu vehicule pe roți. Roverele lunare și marțieneau demonstrat eficiența acestui tip de mobilitate în medii extraterestre.

Pentru a rezista terenului accidentat și temperaturilor extreme de pe Lună, roțile robotului ar urma să fie construite dintr-o plasă metalică ușoară, întărită cu benzi din sârmă de oțel. Potrivit autorilor studiului, această structură oferă durabilitate, dar și flexibilitate și capacitate de absorbție a șocurilor.

Astfel, robotul ar putea menține tracțiunea și ar putea parcurge distanțe mari pe suprafața lunară, chiar și în condiții de frig extrem.

Roboți umanoizi pentru misiuni spațiale

Ideea folosirii roboților umanoizi în spațiu nu este nouă. Unul dintre primele exemple a fost robotul Robonaut (Robonaut), dezvoltat de Administrația Națională Aeronautică și Spațială a SUA (NASA) în colaborare cu compania General Motors (General Motors).

În 2011, Robonaut a devenit primul robot umanoid trimis pe orbită, după ce a fost transportat la bordul Stației Spațiale Internaționale (International Space Station).

Astfel de sisteme sunt considerate utile deoarece pot manipula instrumente concepute pentru oameni și pot lucra în medii periculoase, reducând riscurile pentru astronauți.

Planurile Chinei pentru o bază lunară

Proiectul robotului se leagă de planurile ambițioase ale Chinei de a construi o bază de cercetare pe Lună. În 2021, Beijingul a propus crearea Stației Internaționale de Cercetare Lunară (International Lunar Research Station), un proiect multinațional care ar urma să fie construit în apropierea polului sudic al Lunii.

Instalația ar funcționa ca un centru științific complex, capabil să opereze autonom perioade lungi de timp. Astronauții ar vizita baza doar pentru misiuni scurte, în timp ce roboții ar executa majoritatea operațiunilor de rutină.

Un pas important în această direcție este misiunea Chang’e-7 (Chang’e-7), programată să fie lansată în cursul acestui an. Sonda va investiga direct posibilele depozite de gheață de apă din craterele permanent umbrite din apropierea polului sudic lunar.

Roboți specializați pentru construcția bazei

Pe lângă robotul semi-umanoid, cercetătorii chinezi au propus și un alt tip de mașină robotică, dedicată transportului logistic.

Această platformă ar avea șase picioare și ar putea realiza o aterizare lină pe Lună, după care s-ar deplasa pe suprafața acesteia pentru a transporta echipamente și materiale. Sistemul ar face parte dintr-o rețea mai amplă de roboți care ar putea contribui la construirea viitoarei baze lunare.