NEO, primul robot umanoid pentru uz casnic / Face curat, pliază rufe și învață singur

Era roboților casnici este la un pas de a deveni realitate. Compania 1X, o companie norvegiano-americană cu sediul în California, a lansat precomenzile pentru NEO, primul robot umanoid destinat locuințelor, capabil să plieze rufe, să facă ordine și să învețe treptat noi abilități, informează Interesting Engineering.

Descris drept „cel mai sigur, mai capabil și mai accesibil” robot umanoid construit până acum, NEO marchează un pas decisiv spre transformarea fanteziei science-fiction a roboților domestici într-o realitate de zi cu zi.

„Roboții umanoizi au fost mult timp o temă de SF, apoi una de cercetare. Astăzi, odată cu lansarea lui NEO, devin un produs real, ceva ce putem atinge și folosi”, a declarat Bernt Bornich, fondatorul și CEO-ul 1X.

Asistentul care îți face ordine în casă

În centrul sistemului NEO se află funcția „Chores”, care permite utilizatorilor să atribuie, să programeze și să monitorizeze sarcini. Prin comenzi vocale sau din aplicație, robotul poate plia rufe, aranja camerele sau curăța spațiile în timp real.

Dacă întâlnește o sarcină necunoscută, proprietarul poate apela un expert 1X care să ghideze robotul și să îi ofere ocazia să învețe în timp ce muncește.

NEO nu este doar un executant de ordine, ci și un partener de conversație. Modelul său lingvistic integrat îi permite să poarte discuții naturale și să înțeleagă contextul, fără a avea nevoie de ecrane. Cu ajutorul „Inteligenței Audio”, ascultă doar când cineva i se adresează direct, iar „Inteligența Vizuală” îi permite să recunoască obiecte și situații. Ca un exemplu, poate să observe ingredientele culinare de pe masă și să sugereze rețete.

De asemenea, dispune de memorie activă, care îi oferă continuitate între conversații. Poate reține liste de cumpărături, date de aniversări sau discuții anterioare, și chiar să își adapteze răspunsurile în funcție de context.

Un robot care evoluează singur

Creierul lui NEO rulează pe un model AI dezvoltat intern de 1X, antrenat pe date din viața reală pentru a se descurca într-un mediu complex așa cum este o locuință umană.

La lansare, robotul va putea deschide uși, va aduce obiecte sau va stinge lumini, însă este proiectat să evolueze continuu. Actualizările de software îi vor permite să învețe noi abilități și să se adapteze rutinei fiecărei familii.

Neo cântărește doar 29,9 kilograme, dar poate ridica până la 70 de kilograme și funcționează extrem de silențios, la doar 22 de decibeli, mai încet decât un frigider modern. NEO este echipat cu conexiuni Wi-Fi, Bluetooth și 5G, precum și cu un sistem audio integrat pentru divertisment.

Disponibil din 2026

Robotul are un design minimalist, cu forme rotunjite și culori neutre (bej, gri sau maro închis), astfel încât să se integreze ușor în orice locuință.

Primele livrări sunt programate pentru 2026, la un preț de 20.000 de dolari. 1X a anunțat că va oferi și o variantă pe bază de abonament, de 499 de dolari pe lună, menită să facă robotul accesibil unui public mai larg.

Lansarea va începe în Statele Unite, urmând ca distribuția globală să fie extinsă în 2027.