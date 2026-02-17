Robotul umanoid L7, dezvoltat de compania chineză Robotera, a atras atenția internațională după ce a executat un dans tradițional chinezesc cu sabie, demonstrând un control avansat al echilibrului și al coordonării prin inteligență artificială.

Momentul a coincis cu sărbătorirea Anului Nou Lunar, Anul Calului de Foc, dar accentul a fost pus pe progresele tehnologice remarcabile în domeniul roboticii umanoide, potrivit publicației Interesting Engineering.

Cu o înălțime de 1,71 metri și o greutate de 65 de kilograme, L7 este construit din titan și fibră de carbon, materiale care îi conferă atât rezistență, cât și agilitate. Robotul dispune de 55 de articulații independente, permițând mișcări fluide și precise, comparabile cu cele ale unui dansator profesionist. Sistemul său de inteligență artificială monitorizează în timp real centrul de greutate, forța generată în articulații și reacțiile la sol, compensând inerția generată de balansarea sabiei și ajustându-și poziția cu precizie milimetrică.

Dansul cu sabie presupune nu doar mișcări ale brațelor, ci coordonarea întregului corp, schimbări rapide de direcție, sărituri și aterizări stabile. L7 reușește toate acestea fără a pierde echilibrul, demonstrând o „inteligență motorie” de nivel avansat. Specialiștii în robotică consideră demonstrația un exemplu clar al aplicabilității tehnologiilor umanoide nu doar în spectacole artistice, ci și în mediile industriale și logistice.

Dincolo de performanța artistică, L7 este proiectat pentru sarcini practice: poate atinge viteze de aproximativ 14 km/h, ridica până la 20 de kilograme și operează cu un câmp vizual complet de 360 de grade. Anvergura brațelor sale, de 2,1 metri, îl face potrivit pentru manipularea obiectelor în medii industriale, iar agilitatea sa indică potențialul roboților umanoizi avansați de a fi integrați în activități logistice sau servicii care necesită dexteritate și echilibru.

Robotera subliniază că echilibrul pe mai multe axe și controlul precis al forței în timpul mișcărilor rapide sunt esențiale atât pentru performanță, cât și pentru siguranță. L7 este astfel o combinație între inovație tehnologică și inteligență artificială aplicată, pregătit să treacă dincolo de demonstrațiile spectaculoase.

În contextul progreselor chineze în robotică, la începutul acestei luni, un alt umanoid dezvoltat de Unitree a demonstrat rezistență excepțională la temperaturi extreme, funcționând autonom până la -47°C. Aceste evoluții subliniază trendul accelerat al Chinei în dezvoltarea roboților umanoizi capabili să execute sarcini complexe și să opereze în condiții dificile.