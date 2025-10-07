Robotul ARGUS, dezvoltat la Suceava, integrează în premieră securitatea fizică și cibernetică

O echipă de cercetători de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a dezvoltat un robot autonom capabil să patruleze spații fizice și să identifice simultan amenințări cibernetice și intruziuni în rețele. Prototipul, denumit ARGUS, marchează o premieră în integrarea roboticii cu securitatea digitală, propunând un model unificat de protecție în fața riscurilor tot mai complexe ale mediilor industriale și urbane, potrivit InterestingEngineering.

ARGUS (Autonomous Robotic Guard System) este o platformă mobilă proiectată să detecteze atât amenințări fizice, cât și digitale, aproape în timp real. Sistemul reunește tehnologii de viziune computerizată bazată pe inteligență artificială, detecție sonoră și monitorizare a traficului de rețea, permițând identificarea de persoane neautorizate, arme, sunete suspecte sau tentative de atac cibernetic.

Spre deosebire de sistemele tradiționale, care separă securitatea fizică de cea cibernetică, ARGUS le tratează integrat. Robotul poate reacționa simultan la o încercare de pătrundere într-o clădire și la o tentativă de acces neautorizat în rețea. Potrivit cercetătorilor, această abordare unificată reduce timpul de reacție și oferă o protecție mai coerentă pentru infrastructurile inteligente.

„Obiectivul este un model de securitate coerent, în care percepția, luarea deciziilor și reacția au loc într-un cadru robotic unificat”, au explicat autorii studiului publicat pe 6 octombrie 2025 în Journal of Cybersecurity and Privacy.

ARGUS este echipat cu senzori LiDAR, camere RGB/IR și un modul de detecție a intruziunilor (IDS). Robotul utilizează algoritmi de localizare și cartografiere simultană (SLAM) pentru a-și construi o imagine detaliată a mediului, deplasându-se autonom prin spații interioare și exterioare. Sistemul de control pe mai multe niveluri, bazat pe metode de tip „backstepping” și „sliding-mode”, îi oferă stabilitate și precizie în manevrare, chiar și în condiții dificile.

Testele efectuate de echipă au demonstrat o capacitate ridicată de detecție și o manevrabilitate sigură în condiții variate de lumină, zgomot și trafic de rețea. Cercetătorii afirmă că robotul este adaptabil pentru utilizare în medii precum uzine industriale, laboratoare, aeroporturi sau orașe inteligente — zone în care riscurile fizice și digitale se suprapun frecvent.

Proiectul prevede și extinderea sistemului prin cooperarea mai multor unități. În fazele viitoare, ARGUS ar putea funcționa în roiuri de roboți care își partajează informațiile despre amenințări prin rețele securizate și își ajustează rutele de patrulare în funcție de mediul înconjurător și istoricul incidentelor.

„Prin combinarea percepției robotice cu inteligența rețelelor, ARGUS deschide drumul către o nouă generație de gardieni autonomi ai securității, capabili să protejeze simultan datele și infrastructura”, se arată în concluziile studiului.

Deși se află încă în faza experimentală, sistemul ARGUS subliniază potențialul tot mai mare al roboticii în domeniul securității active. Cercetătorii consideră că, pe viitor, astfel de roboți ar putea colabora cu personalul uman de securitate, formând echipe hibride care combină analiza umană cu reacția automată și continuă a mașinilor.

Prin acest proiect, România intră pe harta inițiativelor internaționale care explorează intersecția dintre robotică și securitate cibernetică, într-un moment în care atacurile ce vizează simultan infrastructura fizică și cea digitală sunt în creștere. ARGUS oferă o imagine a viitorului apropiat, în care roboții nu doar sprijină oamenii în munca lor, ci îi și protejează.