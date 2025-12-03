Un videoclip recent al companiei chineze de robotică UBTECH Robotics a stârnit controverse la nivel internațional, după ce sute de roboți umanoizi au fost surprinși în timp ce mărșăluiesc și salută militar, sincronizat, într-un depozit din Shenzhen. Scenele, care amintesc de filmele SF precum „I, Robot”, au atras atenția liderilor din industria americană a roboticii, inclusiv a lui Brett Adcock, CEO al Figure, care a sugerat că imaginile ar putea fi generate pe calculator, informează Interesting Engineering.

UBTECH a respins acuzațiile, și a sublinit că videoclipul este autentic și că performanța reflectă capacitatea Chinei de producție la scară largă și forța coordonată a lanțurilor de aprovizionare. Videoclipul arată roboți Walker S2 care își întorc capetele, salută și pătrund în containere de transport, iar compania afirmă că primele sute de unități au fost deja livrate către situri industriale operaționale.

„Roboții humanoizi au depășit stadiul de prototip”

„Un reper uriaș atins! Prima livrare în masă de roboți umanoizi din lume a fost finalizată. Viitorul automatizării industriale este aici”, a declarat UBTECH într-un mesaj publicat pe YouTube. Compania susține că lansarea demonstrează că roboții humanoizi au depășit stadiul de prototip și sunt pregătiți pentru implementare reală în industrie.

Criticii au atras însă atenția că videoclipurile promoționale nu oferă suficiente dovezi independente privind utilizarea efectivă a roboților. Adcock a indicat inconsistențe în reflexiile roboților, și a afirmat că doar unitățile din prim-plan ar fi reale, iar restul ar fi fost adăugate digital.

Compania chineză își propune o producție de 10.000 de roboți pe an

UBTECH a răspuns rapid, și a publicat un videoclip suplimentar filmat cu dronă și audio ambiental, pentru a demonstra autenticitatea scenelor. „O mare parte din îndoieli provin dintr-o lipsă de înțelegere a capacităților de producție din China și a forței lanțurilor noastre de aprovizionare”, a explicat Tan Min, director de brand la UBTECH.

Compania anunță că distribuția roboților Walker S2 va continua în tranșe către medii industriale de primă linie, în sectoare precum asamblarea auto, producția inteligentă, logistica și centrele de date AI cu corp fizic. UBTECH planifică să ajungă la o producție anuală de 5.000 de roboți industriali până în 2026 și să dubleze capacitatea la 10.000 unități pe an până în 2027, ca răspuns la cererea rapid crescătoare pe piață.